В Запорожье в доме по улице Кирова между сыном и матерью произошел конфликт, который едва не стоил женщине жизни.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, мужчина начал душить свою мать и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Причиной конфликта стали деньги. По месту жительства злоумышленника правоохранители не обнаружили.
Однако уже через несколько часов на улице Фабричной патрульные заметили похожего на злоумышленника по приметам мужчину. Во время проверки патрульные обнаружили в кармане куртки золотую цепочку, которую, по словам задержанного, он сорвал со своей матери.
В присутствии свидетелей цепочку изъяли, на место была вызвана следственно-оперативная группа Александровского отделения полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области напали на студента.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, мужчина начал душить свою мать и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Причиной конфликта стали деньги. По месту жительства злоумышленника правоохранители не обнаружили.
Однако уже через несколько часов на улице Фабричной патрульные заметили похожего на злоумышленника по приметам мужчину. Во время проверки патрульные обнаружили в кармане куртки золотую цепочку, которую, по словам задержанного, он сорвал со своей матери.
В присутствии свидетелей цепочку изъяли, на место была вызвана следственно-оперативная группа Александровского отделения полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области напали на студента.
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