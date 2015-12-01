За гибель 9 летчиков из Мелитополя (Запорожская область) и 40 десантников из разных уголков Украины, а также потерю транспортного самолета Ил-76МД начальник оперативного штаба АТО генерал-майор Виктора Назаров приговорен к семи годам лишения свободы. Такой вердикт сегодня оглашен в Павлоградском горрайонном суде.
От момента катастрофы Ил-76МД с бортовым номером 76777 в небе над Луганском до начала судебного рассмотрения, как сообщала "Индустриалка", прошло полтора года. Все это время родные погибших военнослужащих старались держать ситуацию под контролем, в том числе и, организовывая протестные акции и добиваясь, чтобы генерал-майор Виктор Назаров был отстранен от должности и были заключен под стражу. Но семьи летчиков и десантников услышаны не были и армейский чин продолжил работу, считая себе не виновным в произошедшем.
С декабря 2015-го года в Павлоградском горрайонном суде шел допрос свидетелей по резонансному делу и изучение материалов, собранных при расследовании обстоятельств трагедии. Сторона обвинения приводила доказательства осведомленности Виктора Назарова, как начальника оперативного штаба АТО, о небезопасности выполнения полетов на Луганский аэродром, который летом 2014 года был взят боевиками в кольцо. Также до его сведения, по данным прокуратуры, было доведено сообщение о намерении лнровцев сбивать все воздушные суда, которые будут пытаться заходить на посадку или взлетать с указанного объекта. А ее игнорирование и стало причиной того, что 14-го июня один из Илов, обеспечивающий доставку техники и личного состава, был сбит.
В свою очередь Виктор Николаевич от получения такого донесения открещивался, и приводил массу аргументов своей непричастности к произошедшему, в частности указывал, что командовал авиацией вовсе не штаб АТО , которым он руководил, а еще сетовал, что работать приходилось в сложной обстановке. А в последнем слове, озвученном 14 марта, генерал-майор и вовсе упирал на то, что обстоятельства "уголовного правонарушения, которые ему инкриминируются, … основаны исключительно на предположениях и порождают сомнения". Также он попытался "перевести стрелки" на погибший экипаж, дескать, садились они с включенными посадочными огнями, что и могло привести к катастрофе.
Такое заявление вызвало возмущение у родных погибших летчиков и десантников, которые надеялись на справедливое решение суда.
- Завтра станет известно, изменилась ли судебная система в Украине и как воспринимается руководство Министерства обороны, Генерального штаба и власти гибель воинов, как "нормальные боевые потери", как говорил Виктор Назаров, или как 49 бесценных людских жизней, - написала накануне оглашения приговора Иляна Вискалина - сестра погибшего десантника Ильи Гайдука.
А сегодня непосредственно перед заседанием, начало которого задержалось почти на два часа, в зале побывала "группа поддержки" Виктора Назарова из числа коллег, о чем в соцсети сообщил представитель потерпевших Виталий Погосян. К моменту появления судьи Натальи Самоткан зал был переполнен до отказа, кроме участников процесса здесь вердикта ожидали и представители масс-медиа. В итоге он оказался обвинительным, Виктор Назаров признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 245 Уголовного кодекса Украины ("халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и сохранено воинское звание. До вступления приговора в законную силу мерой пресечения для генерал-майора остается залог, судя по его позиции на протяжении судебного рассмотрения, он воспользуется своим правом и подаст апелляцию. Обязанность возмещать моральный вред семьям погибших летчиков и десантников возложена на Министерство обороны Украины.
Фото из соцсети.
От момента катастрофы Ил-76МД с бортовым номером 76777 в небе над Луганском до начала судебного рассмотрения, как сообщала "Индустриалка", прошло полтора года. Все это время родные погибших военнослужащих старались держать ситуацию под контролем, в том числе и, организовывая протестные акции и добиваясь, чтобы генерал-майор Виктор Назаров был отстранен от должности и были заключен под стражу. Но семьи летчиков и десантников услышаны не были и армейский чин продолжил работу, считая себе не виновным в произошедшем.
С декабря 2015-го года в Павлоградском горрайонном суде шел допрос свидетелей по резонансному делу и изучение материалов, собранных при расследовании обстоятельств трагедии. Сторона обвинения приводила доказательства осведомленности Виктора Назарова, как начальника оперативного штаба АТО, о небезопасности выполнения полетов на Луганский аэродром, который летом 2014 года был взят боевиками в кольцо. Также до его сведения, по данным прокуратуры, было доведено сообщение о намерении лнровцев сбивать все воздушные суда, которые будут пытаться заходить на посадку или взлетать с указанного объекта. А ее игнорирование и стало причиной того, что 14-го июня один из Илов, обеспечивающий доставку техники и личного состава, был сбит.
В свою очередь Виктор Николаевич от получения такого донесения открещивался, и приводил массу аргументов своей непричастности к произошедшему, в частности указывал, что командовал авиацией вовсе не штаб АТО , которым он руководил, а еще сетовал, что работать приходилось в сложной обстановке. А в последнем слове, озвученном 14 марта, генерал-майор и вовсе упирал на то, что обстоятельства "уголовного правонарушения, которые ему инкриминируются, … основаны исключительно на предположениях и порождают сомнения". Также он попытался "перевести стрелки" на погибший экипаж, дескать, садились они с включенными посадочными огнями, что и могло привести к катастрофе.
Такое заявление вызвало возмущение у родных погибших летчиков и десантников, которые надеялись на справедливое решение суда.
- Завтра станет известно, изменилась ли судебная система в Украине и как воспринимается руководство Министерства обороны, Генерального штаба и власти гибель воинов, как "нормальные боевые потери", как говорил Виктор Назаров, или как 49 бесценных людских жизней, - написала накануне оглашения приговора Иляна Вискалина - сестра погибшего десантника Ильи Гайдука.
А сегодня непосредственно перед заседанием, начало которого задержалось почти на два часа, в зале побывала "группа поддержки" Виктора Назарова из числа коллег, о чем в соцсети сообщил представитель потерпевших Виталий Погосян. К моменту появления судьи Натальи Самоткан зал был переполнен до отказа, кроме участников процесса здесь вердикта ожидали и представители масс-медиа. В итоге он оказался обвинительным, Виктор Назаров признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 245 Уголовного кодекса Украины ("халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и сохранено воинское звание. До вступления приговора в законную силу мерой пресечения для генерал-майора остается залог, судя по его позиции на протяжении судебного рассмотрения, он воспользуется своим правом и подаст апелляцию. Обязанность возмещать моральный вред семьям погибших летчиков и десантников возложена на Министерство обороны Украины.
Фото из соцсети.
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