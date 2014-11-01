Вблизи села Атманай Акимовского района Запорожской области задержали человека, который незаконно вылавливал из моря рыбу.
Пока мужчина на лодке ловил пиленгаса и бычка, на берегу его ждал сообщник, который при виде пограничников попытался скрыться на "Мерседесе".
В машине обнаружили запрещенные орудия лова и 10 кг бычка, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Правонарушители ответят по закону за вылов рыбы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области прошли нелегальные уличные гонки.
Пока мужчина на лодке ловил пиленгаса и бычка, на берегу его ждал сообщник, который при виде пограничников попытался скрыться на "Мерседесе".
В машине обнаружили запрещенные орудия лова и 10 кг бычка, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Правонарушители ответят по закону за вылов рыбы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области прошли нелегальные уличные гонки.
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