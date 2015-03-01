На площади Фестивальной сегодня состоялся митинг в честь празднования Дня Национальной гвардии Украины.
На мероприятии присутствовали бойцы воинских частей 3033, 3029 и 3026 НГУ, которые устроили для всех собравшихся настоящее шоу – музыкальное выступление оркестров и торжественный марш с песнями.
С поздравительными словами перед собравшимися выступили председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак и управляющий делами исполнительного комитета Запорожского городского совета Роман Омельянович.
- Нацгвардейцы – это, прежде всего, патриоты, защитники мира и стабильности в Запорожской области, - отметил Григорий Самардак. - Эти люди готовы защищать родную землю и людей, которые здесь живут, а это не может не вызывать гордости. Я уверен, что мы под надежной защитой. Я считаю, благодаря объединению волонтеров, представителей власти и просто неравнодушных людей, мы сегодня восстановили не только материально-техническую базу армии, но и подняли моральный дух украинцев. Спасибо за это в том числе и нацгвардейцам. С праздником!
О том, насколько важное дело сделали бойцы Нацгвардии несколько лет назад, отметил управляющий делами исполнительного комитета Запорожского горсовета Роман Омельянович:
- Когда три года назад в нашу страну пришел враг, именно Нацгвардия вместе с Вооруженными силами Украины вышла на защиту украинцев, границ нашего государства и нашей независимости. Сегодня эти бойцы охраняют правопорядок в нашем городе и спасибо им за это. Я поздравляю военных Национальной гвардии с праздником и желаю, чтобы они всегда возвращались здоровыми в свои семьи. Желаю, чтобы мир и согласие пришли в каждый дом.
На торжестве также присутствовал директор по транспорту и логистике ПАО "Запорожсталь", депутат Запрожского городского совета от Оппозиционного блока Олег Адаманов, который также поздравил нацгвардейцев:
- Я думаю, что день Национальной гвардии - это праздник, который сегодня уже можно поставить на один уровень с Днем Соборности и Днем Независимости Украины, - отметил Олег Адаманов. – Именно нацгвардейцы в первое время проведения АТО смогли защитить украинцев, а такие подвиги нельзя забывать. На комбинате "Запорожсталь" работают настоящие патриоты, которые на трудовом фронте защищают интересы Украины и формируют экономическую независимость нашей страны. Комбинат помогает силовым структурам ремонтом автомобилей, дизтопливом, а при необходимости мы оказываем помощь и продуктами питания, медикаментами, одеждой.
За 2016 год комбинатом "Запорожсталь" перенаправлены средства на поддержку фонда содействия обороны Запорожской области в размере 1,4 млн грн. Будем и дальше стоять на страже интересов наших бойцов также, как они стоят на страже наших границ, обеспечивая стабильность в нашем городе.
Командир 23-й отдельной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины полковник Андрей Каргаев отметил,что за последние три года Нацгвардия пережила большое реформирование.
- Первое, что нужно было сделать – это перестроиться мозгами, потому что военнослужащие 20 лет занимались задачами, связанными с побелкой бордюров и с покраской травы, - отметил полковник Андрей Каргаев. – Нам пришлось принять большое количество мобилизованных. Если раньше мы учились по конспектам и картам, то сегодня пришлось работать в практическом направлении и выйти в зону проведения АТО.
Среди положительных изменений – замена техники, которая была нам крайне необходима. Мы действительно вышли на оборону первыми, а сейчас уже уступили это место армии и только помогаем на линии фронта. Активно работаем на местах, не позволяя врагу просачиваться на нашу территорию. Только за последние полтора месяца мы уже задержали нескольких нарушителей закона с той стороны.Будем и дальше следить за порядком и держать, так сказать, руку на пульсе.
После торжественных слов и поздравлений присутствующие бойцы прошли по площади Фестивальной торжественным маршем: сначала - под звуки оркестра, а потом еще раз - уже под собственные строевые песни.
Запорожцы получили колоссальное удовольствие от мероприятия и долго выкрикивали бойцам слова благодарности.
После торжественной части пришло время отдыхать и героям дня – перед ними выступили творческие коллектива города и области.
На площади работала полевая кухня, где каждый желающий мог полакомиться гречневой кашей с тушенкой и выпить горячего чая. Работала выставка военной техники, на фоне которой с удовольствием фотографировались запорожцы.
Нацгвардейцы также не теряли времени – некоторые смогли прямо на площади увидеться с друзьями и родными, а остальные просто отдыхали и наслаждались концертом.
- Мне нравится служить в Нацгвардии, потому что мы занимаемся охраной общественного порядка и напрямую помогаем людям, а также охраняем блокпосты, что тоже очень важно сегодня, - поделился с "Индустриалкой" срочник воинской части 3033 Владислав Переверзев. – Я с гордостью несу службу, хотя, конечно, первое время было физически тяжело. Я решил отдать долг, а потом уже пойти работать – с детства мечтаю стать поваром. Дома меня ждет жена, хорошо, что сейчас, в век информационных технологий, не очень сложно дождаться любимого из армии и даже писем писать не нужно – общаемся по сети. Встреч, конечно, не хватает, но служба есть служба – остался всего лишь год.
Во время праздника военные раздавали листовки с призывами вступать в ряды Нацгвардии и рассказывали о плюсах службы. Ребята, которые раздавали листовки, признались, что они праздником довольны – мало того, что концерт для них устроили, так еще и выходным днем обеспечили!
Фото автора
На мероприятии присутствовали бойцы воинских частей 3033, 3029 и 3026 НГУ, которые устроили для всех собравшихся настоящее шоу – музыкальное выступление оркестров и торжественный марш с песнями.
С поздравительными словами перед собравшимися выступили председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак и управляющий делами исполнительного комитета Запорожского городского совета Роман Омельянович.
- Нацгвардейцы – это, прежде всего, патриоты, защитники мира и стабильности в Запорожской области, - отметил Григорий Самардак. - Эти люди готовы защищать родную землю и людей, которые здесь живут, а это не может не вызывать гордости. Я уверен, что мы под надежной защитой. Я считаю, благодаря объединению волонтеров, представителей власти и просто неравнодушных людей, мы сегодня восстановили не только материально-техническую базу армии, но и подняли моральный дух украинцев. Спасибо за это в том числе и нацгвардейцам. С праздником!
О том, насколько важное дело сделали бойцы Нацгвардии несколько лет назад, отметил управляющий делами исполнительного комитета Запорожского горсовета Роман Омельянович:
- Когда три года назад в нашу страну пришел враг, именно Нацгвардия вместе с Вооруженными силами Украины вышла на защиту украинцев, границ нашего государства и нашей независимости. Сегодня эти бойцы охраняют правопорядок в нашем городе и спасибо им за это. Я поздравляю военных Национальной гвардии с праздником и желаю, чтобы они всегда возвращались здоровыми в свои семьи. Желаю, чтобы мир и согласие пришли в каждый дом.
На торжестве также присутствовал директор по транспорту и логистике ПАО "Запорожсталь", депутат Запрожского городского совета от Оппозиционного блока Олег Адаманов, который также поздравил нацгвардейцев:
- Я думаю, что день Национальной гвардии - это праздник, который сегодня уже можно поставить на один уровень с Днем Соборности и Днем Независимости Украины, - отметил Олег Адаманов. – Именно нацгвардейцы в первое время проведения АТО смогли защитить украинцев, а такие подвиги нельзя забывать. На комбинате "Запорожсталь" работают настоящие патриоты, которые на трудовом фронте защищают интересы Украины и формируют экономическую независимость нашей страны. Комбинат помогает силовым структурам ремонтом автомобилей, дизтопливом, а при необходимости мы оказываем помощь и продуктами питания, медикаментами, одеждой.
За 2016 год комбинатом "Запорожсталь" перенаправлены средства на поддержку фонда содействия обороны Запорожской области в размере 1,4 млн грн. Будем и дальше стоять на страже интересов наших бойцов также, как они стоят на страже наших границ, обеспечивая стабильность в нашем городе.
Командир 23-й отдельной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины полковник Андрей Каргаев отметил,что за последние три года Нацгвардия пережила большое реформирование.
- Первое, что нужно было сделать – это перестроиться мозгами, потому что военнослужащие 20 лет занимались задачами, связанными с побелкой бордюров и с покраской травы, - отметил полковник Андрей Каргаев. – Нам пришлось принять большое количество мобилизованных. Если раньше мы учились по конспектам и картам, то сегодня пришлось работать в практическом направлении и выйти в зону проведения АТО.
Среди положительных изменений – замена техники, которая была нам крайне необходима. Мы действительно вышли на оборону первыми, а сейчас уже уступили это место армии и только помогаем на линии фронта. Активно работаем на местах, не позволяя врагу просачиваться на нашу территорию. Только за последние полтора месяца мы уже задержали нескольких нарушителей закона с той стороны.Будем и дальше следить за порядком и держать, так сказать, руку на пульсе.
После торжественных слов и поздравлений присутствующие бойцы прошли по площади Фестивальной торжественным маршем: сначала - под звуки оркестра, а потом еще раз - уже под собственные строевые песни.
Запорожцы получили колоссальное удовольствие от мероприятия и долго выкрикивали бойцам слова благодарности.
После торжественной части пришло время отдыхать и героям дня – перед ними выступили творческие коллектива города и области.
На площади работала полевая кухня, где каждый желающий мог полакомиться гречневой кашей с тушенкой и выпить горячего чая. Работала выставка военной техники, на фоне которой с удовольствием фотографировались запорожцы.
Нацгвардейцы также не теряли времени – некоторые смогли прямо на площади увидеться с друзьями и родными, а остальные просто отдыхали и наслаждались концертом.
- Мне нравится служить в Нацгвардии, потому что мы занимаемся охраной общественного порядка и напрямую помогаем людям, а также охраняем блокпосты, что тоже очень важно сегодня, - поделился с "Индустриалкой" срочник воинской части 3033 Владислав Переверзев. – Я с гордостью несу службу, хотя, конечно, первое время было физически тяжело. Я решил отдать долг, а потом уже пойти работать – с детства мечтаю стать поваром. Дома меня ждет жена, хорошо, что сейчас, в век информационных технологий, не очень сложно дождаться любимого из армии и даже писем писать не нужно – общаемся по сети. Встреч, конечно, не хватает, но служба есть служба – остался всего лишь год.
Во время праздника военные раздавали листовки с призывами вступать в ряды Нацгвардии и рассказывали о плюсах службы. Ребята, которые раздавали листовки, признались, что они праздником довольны – мало того, что концерт для них устроили, так еще и выходным днем обеспечили!
Фото автора
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