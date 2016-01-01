В первое воскресенье апреля в Запорожье состоится традиционная пробежка за здоровый образ жизни.
На пробежку 2 апреля приглашают участников всех возрастов, независимо от пола и физической подготовки.
Сбор - в 14.00 возле фонтана на площади Фестивальной. После разминки пройдет пробежка до бульвара Шевченко. Маршрут - около двух километров.
Пробежка состоится в любую погоду.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье стартовала программа бесплатных тренировок по различным видам спорта.
Читайте также: В Запорожской области прошли нелегальные уличные гонки.
На пробежку 2 апреля приглашают участников всех возрастов, независимо от пола и физической подготовки.
Сбор - в 14.00 возле фонтана на площади Фестивальной. После разминки пройдет пробежка до бульвара Шевченко. Маршрут - около двух километров.
Пробежка состоится в любую погоду.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье стартовала программа бесплатных тренировок по различным видам спорта.
Читайте также: В Запорожской области прошли нелегальные уличные гонки.
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