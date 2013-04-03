Воспитанники студии покорили жюри своими яркими и запоминающимися номерами, за что и были удостоены двумя дипломами Лауреатов I степени за постановки " Молитва о матери " (смешанная категория), зажигательный танец " Амазонки " (старшая категория).Малыши 3-5 лет показали композицию "Варись, варись кашка!" и веселый танец "Солнечные лучики".Младшая группа представила жюри свой великолепный танец "Капельки дождя", а средняя группа коллектива покорила трогательным и красивым танцем "Ангелы добра" и заводным танцем "Первоклашки".Сольно от студии "Fantasy" выступила Маргарита Дубиль с танцем "Доченька".Руководители коллектива и ученики студии были награждены дипломами, сладкими подарками, статуэтками, медалями и сертификатом на 5000 грн. на участие в IV Международном фестивале " Планета лета " , который пройдет на берегу Черного моря.