Коллектив студии современной хореографии "Fantasy" в очередной раз вернулся домой с победой с Всеукраинского фестиваля "Весенняя феерия".
Воспитанники студии покорили жюри своими яркими и запоминающимися номерами, за что и были удостоены двумя дипломами Лауреатов I степени за постановки "Молитва о матери" (смешанная категория), зажигательный танец "Амазонки" (старшая категория).
Малыши 3-5 лет показали композицию "Варись, варись кашка!" и веселый танец "Солнечные лучики".
Младшая группа представила жюри свой великолепный танец "Капельки дождя", а средняя группа коллектива покорила трогательным и красивым танцем "Ангелы добра" и заводным танцем "Первоклашки".
Сольно от студии "Fantasy" выступила Маргарита Дубиль с танцем "Доченька".
Руководители коллектива и ученики студии были награждены дипломами, сладкими подарками, статуэтками, медалями и сертификатом на 5000 грн. на участие в IV Международном фестивале "Планета лета", который пройдет на берегу Черного моря.
Воспитанники студии покорили жюри своими яркими и запоминающимися номерами, за что и были удостоены двумя дипломами Лауреатов I степени за постановки "Молитва о матери" (смешанная категория), зажигательный танец "Амазонки" (старшая категория).
Малыши 3-5 лет показали композицию "Варись, варись кашка!" и веселый танец "Солнечные лучики".
Младшая группа представила жюри свой великолепный танец "Капельки дождя", а средняя группа коллектива покорила трогательным и красивым танцем "Ангелы добра" и заводным танцем "Первоклашки".
Сольно от студии "Fantasy" выступила Маргарита Дубиль с танцем "Доченька".
Руководители коллектива и ученики студии были награждены дипломами, сладкими подарками, статуэтками, медалями и сертификатом на 5000 грн. на участие в IV Международном фестивале "Планета лета", который пройдет на берегу Черного моря.
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