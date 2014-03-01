С пятницы на субботу в изоляторе временного содержания Бердянской полиции произошло ЧП, в результате которого были отстранены от исполнения обязанностей 5 человек личного состава во главе с начальником гороотдела.
Подробности ЧП выяснить не удалось, но стало известно, что оно не связано с насилием или суицидом заключенных в изоляторе временного содержания (ИВС).
В результате ЧП были отстранены от исполнения служебных обязанностей начальник Бердянской полиции Алексей Левин, ответственный от руководства, который дежурил на смене ИВС, и три человека внутреннего состава службы ИВС.
Как рассказал пресс-офицер Бердянской полиции Игорь Горецкий, на данный момент исполняющим обязанности начальника горотдела назначен Олег Фомичев, ранее возглавлявший полицию в городе Приморске.
Читайте также: Запорожское управление СБУ призывает к бдительности.
Источник: Бердянск 24
Подробности ЧП выяснить не удалось, но стало известно, что оно не связано с насилием или суицидом заключенных в изоляторе временного содержания (ИВС).
В результате ЧП были отстранены от исполнения служебных обязанностей начальник Бердянской полиции Алексей Левин, ответственный от руководства, который дежурил на смене ИВС, и три человека внутреннего состава службы ИВС.
Как рассказал пресс-офицер Бердянской полиции Игорь Горецкий, на данный момент исполняющим обязанности начальника горотдела назначен Олег Фомичев, ранее возглавлявший полицию в городе Приморске.
Читайте также: Запорожское управление СБУ призывает к бдительности.
Источник: Бердянск 24
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