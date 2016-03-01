В рамках празднования сегодняшнего Дня Нацгвардии на площади Фествиальной оркестры воинских частей 3033 и 3029 устроили для запорожцев яркое представление.
Музыканты воинской части 3033, исполняя всем известные хиты, вызвали настоящий восторг запорожцев. Сыграли нацгвардейцы и уже почти народные песни "На дискотеку (едем едем в соседнее село)" и "Лада Седан".
Оркестр воинской части 3029 был не менее оригинальным – ребята не просто играли, но и пританцовывали с тяжелыми инструментами в руках! Своим задором музыканты в это хмурое утро подняли настроение всем присутствующим.
Многие запорожцы снимали выступление на мобильные телефоны.
После выступления нацгвардейцев провожали словами "Вы - лучшие", "Спасибо за мир", "Браво и бис!".
- Я даже прослезилась после таких выступлений – гордость пробирает за наших ребят, - поделилась впечатлениями запорожанка Ирина Кириченко. – Я даже не думала, что можно так играть! Рада, что пришла сегодня с детьми – где бы они еще такое увидели.
Фото и видео автора
Музыканты воинской части 3033, исполняя всем известные хиты, вызвали настоящий восторг запорожцев. Сыграли нацгвардейцы и уже почти народные песни "На дискотеку (едем едем в соседнее село)" и "Лада Седан".
Оркестр воинской части 3029 был не менее оригинальным – ребята не просто играли, но и пританцовывали с тяжелыми инструментами в руках! Своим задором музыканты в это хмурое утро подняли настроение всем присутствующим.
Многие запорожцы снимали выступление на мобильные телефоны.
После выступления нацгвардейцев провожали словами "Вы - лучшие", "Спасибо за мир", "Браво и бис!".
- Я даже прослезилась после таких выступлений – гордость пробирает за наших ребят, - поделилась впечатлениями запорожанка Ирина Кириченко. – Я даже не думала, что можно так играть! Рада, что пришла сегодня с детьми – где бы они еще такое увидели.
Фото и видео автора
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