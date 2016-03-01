









Музыканты воинской части 3033, исполняя всем известные хиты, вызвали настоящий восторг запорожцев. Сыграли нацгвардейцы и уже почти народные песни " На дискотеку (едем едем в соседнее село) " и " Лада Седан " .Оркестр воинской части 3029 был не менее оригинальным – ребята не просто играли, но и пританцовывали с тяжелыми инструментами в руках! Своим задором музыканты в это хмурое утро подняли настроение всем присутствующим.Многие запорожцы снимали выступление на мобильные телефоны.После выступления нацгвардейцев провожали словами " Вы - лучшие " , " Спасибо за мир " , " Браво и бис! " .- Я даже прослезилась после таких выступлений – гордость пробирает за наших ребят, - поделилась впечатлениями запорожанка Ирина Кириченко. – Я даже не думала, что можно так играть! Рада, что пришла сегодня с детьми – где бы они еще такое увидели.