Долгожданная весна уже наступила и совсем скоро отойдет в прошлое. Но, кроме облегчения от того, что на плечах не придется носить "тяжести", появляется еще и проблема того, как быстро избавиться от всего, что наел за осень и зиму с большим количеством праздников.
О том, как привести тело в порядок, не навредив здоровью, "Индустриалке" рассказала эксперт по правильному питанию Екатерина Чокнадий.
- Физиологичной нормой считается потеря веса на 1 кг примерно в неделю, т.е. за месяц – 4-5 кг, - отмечает Екатерина. - Питание в вопросе похудения является основным. Занимаясь спортом даже каждый день, невозможно и на треть получить таких результатов, как при коррекции питания. Есть люди, которые годами регулярно ходят в тренажерный зал, а лишний вес как был, так и остался… Все потому, что похудение на 70% зависит от питания и только на 30% от спорта. Но, все же, спорт тоже играет большую роль. Ведь, если худеть быстро, причем без физических нагрузок, то в итоге можно получить хорошую потерю веса за короткий срок, но результат совсем не обрадует худеющего. Это связано с тем, что при похудении, особенно быстром, всегда вместе с жиром уходит мышечная масса, а кожа не успевает вернуться в форму и часто после этого человек получает тощую фигуру без всяких форм, да еще и обвисшую кожу в придачу. Поэтому лучше, конечно, совмещать правильное сбалансированное питание и спорт или хотя бы значительно увеличить физическую активность.
- С чего начать тем, кто хочет похудеть?
- Планируя похудение, надо учитывать много факторов. Во-первых, необходимо понимать, сколько килограмм нам надо сбросить. Чем больше лишних кило, тем на более долгую и упорную работу надо настраиваться. Во-вторых, нужно учесть, как давно у человека лишний вес, если недавно - похудеть обычно проще, если давно - гораздо сложнее. В-третьих, надо найти и устранить причину лишнего веса. И самое главное — надо изменить образ жизни и питание в целом, иначе, даже если человек и похудеет, то не сможет надолго удержать этот вес. Именно поэтому худеть надо, в первую очередь, не быстро, а правильно! Только тогда это будет без вреда для здоровья и надолго.
- Как вы относитесь к радикальным мерам, например, неделю есть только гречку с кефиром?
- Очень негативно. Вообще, после диет люди гораздо дольше возвращаются к нормальному весу. Все дело в том, что такие радикальные диеты совсем не удовлетворяют потребности организма в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. После них истощенный организм все равно будет требовать вернуть свое, а сброшенный вес вернется назад, а может стать даже еще больше. К тому же, при очень усеченном калораже организм включает режим экономии - все процессы в организме замедляются, в т.ч. и обменные. В результате человек получает ленивый метаболизм и увеличение веса неизбежно. А еще организм может решить, что наступили тяжелые времена и начнет работать на создание запасов. Это чревато тем, что как только диета закончится, все, что будет после нее попадать в организм, будет сразу откладываться в жиры, в результате чего обмен веществ еще больше замедлится и сбрасывать вес станет еще сложнее.
- Что поможет справиться с весенним авитаминозом?
- Нужно стараться кушать как можно больше сезонных овощей и фруктов (желательно сырых или свежезамороженных), сухофруктов, бобовых, орехов, злаков. Можно поддержать организм пророщенными злаками и семенами, в которых очень много витаминов. Также кушать натуральный мед, пить травяные чаи, настои шиповника. Есть меньше ненатуральных и тяжелых для организма продуктов, больше бывать на свежем воздухе, быть физически активным.
Советы, как похудеть, не навредив здоровью:
1. Спланировать похудение. Нужно поставить себе достижимую цель, ограничить ее по времени и продумать, что будешь делать для ее достижения.
2. Составить режим дня: сна и отдыха, приемов пищи, питьевой режим, график физической активности. Стараться четко его придерживаться.
3. Исключить из рациона вредные рафинированные продукты, кушать больше овощей и фруктов.
4. Перейти на 5-6 разовое питание, есть часто и по чуть-чуть. Не допускать перерывов между едой больше трех часов.
4. Соблюдать питьевой режим. Пить чистую несладкую воду отдельно от еды и не меньше 1,5 литров в сутки.
5. Уменьшить каллораж. Для начала сократите суточный каллораж еды на 200 ккал и постепенно снижайте до получения желаемого веса.
6. Увеличьте расход энергии за счет физнагрузок. Желательно 2-3 раза в неделю заниматься спортом.
7. И помните, процесс похудения не должен быть мучительным, а здоровый образ жизни и правильное питание должны приносить удовольствие. Для этого нужно иметь позитивный настрой, насыщать свою жизнь интересными событиями, общаться с интересными людьми и единомышленниками.
Полезный рецепт
Рецепт вкусного салата, который поддержит иммунитет ранней весной и отлично подойдет людям, который контролируют свой вес.
Калорийность - 100 ккал на 100 гр.
Ингредиенты:
Пекинская капуста - 150 гр
Свежеразмороженная кукуруза - 50-70 гр
Можно с морковью - 100 гр
Живой соус (не майонез)- 1-2 ст. л.
Рецепт соуса:
1/3 стакана сырых семечек подсолнуха
1/3 стакана воды или как вам больше нравится по консистенции
1 зубчик чеснока
1-2 колечка сырого имбиря
2-3 колечка лимона
0,5-1 ч.л. морской соли
Все перемешиваем в блендере и соус готов.
Капусту шинкуем, морковь трем на мелкой терке, добавляем кукурузу и соус. Все перемешиваем и готово!
Салат подходит как для обеда так и не позднего ужина.
Читайте также: Как перейти на правильное питание.
О том, как привести тело в порядок, не навредив здоровью, "Индустриалке" рассказала эксперт по правильному питанию Екатерина Чокнадий.
- Физиологичной нормой считается потеря веса на 1 кг примерно в неделю, т.е. за месяц – 4-5 кг, - отмечает Екатерина. - Питание в вопросе похудения является основным. Занимаясь спортом даже каждый день, невозможно и на треть получить таких результатов, как при коррекции питания. Есть люди, которые годами регулярно ходят в тренажерный зал, а лишний вес как был, так и остался… Все потому, что похудение на 70% зависит от питания и только на 30% от спорта. Но, все же, спорт тоже играет большую роль. Ведь, если худеть быстро, причем без физических нагрузок, то в итоге можно получить хорошую потерю веса за короткий срок, но результат совсем не обрадует худеющего. Это связано с тем, что при похудении, особенно быстром, всегда вместе с жиром уходит мышечная масса, а кожа не успевает вернуться в форму и часто после этого человек получает тощую фигуру без всяких форм, да еще и обвисшую кожу в придачу. Поэтому лучше, конечно, совмещать правильное сбалансированное питание и спорт или хотя бы значительно увеличить физическую активность.
- С чего начать тем, кто хочет похудеть?
- Планируя похудение, надо учитывать много факторов. Во-первых, необходимо понимать, сколько килограмм нам надо сбросить. Чем больше лишних кило, тем на более долгую и упорную работу надо настраиваться. Во-вторых, нужно учесть, как давно у человека лишний вес, если недавно - похудеть обычно проще, если давно - гораздо сложнее. В-третьих, надо найти и устранить причину лишнего веса. И самое главное — надо изменить образ жизни и питание в целом, иначе, даже если человек и похудеет, то не сможет надолго удержать этот вес. Именно поэтому худеть надо, в первую очередь, не быстро, а правильно! Только тогда это будет без вреда для здоровья и надолго.
- Как вы относитесь к радикальным мерам, например, неделю есть только гречку с кефиром?
- Очень негативно. Вообще, после диет люди гораздо дольше возвращаются к нормальному весу. Все дело в том, что такие радикальные диеты совсем не удовлетворяют потребности организма в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. После них истощенный организм все равно будет требовать вернуть свое, а сброшенный вес вернется назад, а может стать даже еще больше. К тому же, при очень усеченном калораже организм включает режим экономии - все процессы в организме замедляются, в т.ч. и обменные. В результате человек получает ленивый метаболизм и увеличение веса неизбежно. А еще организм может решить, что наступили тяжелые времена и начнет работать на создание запасов. Это чревато тем, что как только диета закончится, все, что будет после нее попадать в организм, будет сразу откладываться в жиры, в результате чего обмен веществ еще больше замедлится и сбрасывать вес станет еще сложнее.
- Что поможет справиться с весенним авитаминозом?
- Нужно стараться кушать как можно больше сезонных овощей и фруктов (желательно сырых или свежезамороженных), сухофруктов, бобовых, орехов, злаков. Можно поддержать организм пророщенными злаками и семенами, в которых очень много витаминов. Также кушать натуральный мед, пить травяные чаи, настои шиповника. Есть меньше ненатуральных и тяжелых для организма продуктов, больше бывать на свежем воздухе, быть физически активным.
Советы, как похудеть, не навредив здоровью:
1. Спланировать похудение. Нужно поставить себе достижимую цель, ограничить ее по времени и продумать, что будешь делать для ее достижения.
2. Составить режим дня: сна и отдыха, приемов пищи, питьевой режим, график физической активности. Стараться четко его придерживаться.
3. Исключить из рациона вредные рафинированные продукты, кушать больше овощей и фруктов.
4. Перейти на 5-6 разовое питание, есть часто и по чуть-чуть. Не допускать перерывов между едой больше трех часов.
4. Соблюдать питьевой режим. Пить чистую несладкую воду отдельно от еды и не меньше 1,5 литров в сутки.
5. Уменьшить каллораж. Для начала сократите суточный каллораж еды на 200 ккал и постепенно снижайте до получения желаемого веса.
6. Увеличьте расход энергии за счет физнагрузок. Желательно 2-3 раза в неделю заниматься спортом.
7. И помните, процесс похудения не должен быть мучительным, а здоровый образ жизни и правильное питание должны приносить удовольствие. Для этого нужно иметь позитивный настрой, насыщать свою жизнь интересными событиями, общаться с интересными людьми и единомышленниками.
Полезный рецепт
Рецепт вкусного салата, который поддержит иммунитет ранней весной и отлично подойдет людям, который контролируют свой вес.
Калорийность - 100 ккал на 100 гр.
Ингредиенты:
Пекинская капуста - 150 гр
Свежеразмороженная кукуруза - 50-70 гр
Можно с морковью - 100 гр
Живой соус (не майонез)- 1-2 ст. л.
Рецепт соуса:
1/3 стакана сырых семечек подсолнуха
1/3 стакана воды или как вам больше нравится по консистенции
1 зубчик чеснока
1-2 колечка сырого имбиря
2-3 колечка лимона
0,5-1 ч.л. морской соли
Все перемешиваем в блендере и соус готов.
Капусту шинкуем, морковь трем на мелкой терке, добавляем кукурузу и соус. Все перемешиваем и готово!
Салат подходит как для обеда так и не позднего ужина.
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