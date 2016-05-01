На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение открыть кинотеатр в Хортицком районе.
Автор инициативы отмечает, что жители Бабурки вынуждены ехать в город, чтобы посмотреть кино, и предлагает построить кинотеатр в районе, где живет 110 тысяч человек.
Петиция должна набрать не менее 750 подписей, чтобы ее рассмотрели депутаты Запорожского горсовета.
К слову, на Бабурке в ДК "Хортицкий" работал единственный в районе кинотеатр. Однако, он перестал показывать фильмы около двух лет назад по причине того, что там нет необходимой современной аппаратуры для трансляции кинолент.
Читайте также: В Запорожье хотят обустроить автокинотеатр.
Автор инициативы отмечает, что жители Бабурки вынуждены ехать в город, чтобы посмотреть кино, и предлагает построить кинотеатр в районе, где живет 110 тысяч человек.
Петиция должна набрать не менее 750 подписей, чтобы ее рассмотрели депутаты Запорожского горсовета.
К слову, на Бабурке в ДК "Хортицкий" работал единственный в районе кинотеатр. Однако, он перестал показывать фильмы около двух лет назад по причине того, что там нет необходимой современной аппаратуры для трансляции кинолент.
Читайте также: В Запорожье хотят обустроить автокинотеатр.
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