"Щиро вітаю вас з визначним святом – Днем Національної гвардії України!У цей день ми шануємо справжніх захисників України. Адже бійці Національної гвардії сьогодні не лише забезпечують захист правопорядку, але і відстоюють незалежність та волю нашої Вітчизни у бойових діях в зоні проведення АТО. Завдяки вам, шановні нацгвардійці, сьогодні ми маємо можливість жити у мирному Запоріжжі, працювати та будувати плани на майбутнє.Нажаль, ціна нашого мирного життя занадто висока. Це життя найкращих синів, справжніх патріотів, котрі загинули, захищаючи свої родини, рідне місто та рідну Україну. Їх імена назавжди залишаться в наших серцях та пам’яті.Війна закінчиться, я переконаний, перемогою України, а Національна гвардія, загартована у найскладніших для країни подіях, залишиться потужною силою, гарантом панування в нашій державі правопорядку та Закону.Шановні бійці Національної гвардії! Бажаю вам міцного здоров’я, сили та мужності. Миру, добра, благополуччя та злагоди вам та вашим рідним.З повагою, міський голова Володимир Буряк"