Жители Мелитополя кормят слонов, которых привез в город цирк.
Как писала "Индустриалка", слоны гуляют по стадиону моторного завода.
Огромные животные пользуются большой популярностью у взрослых и детей, которые с удовольствием кормят слонов и гладят их по хоботам.
Читайте также: На Запорожской ДЖД появились очаровательные малыши.
Фото: Катя Захарова
Как писала "Индустриалка", слоны гуляют по стадиону моторного завода.
Огромные животные пользуются большой популярностью у взрослых и детей, которые с удовольствием кормят слонов и гладят их по хоботам.
Читайте также: На Запорожской ДЖД появились очаровательные малыши.
Фото: Катя Захарова
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