В Запорожье нашелся хозяин брошенного шарпея, который неделю прожил на улице. Об этом на своей странице в соцсети сообщила неравнодушная жительница города Нина Розовская.
"Новость хорошая - ребенок уже не на улице. Новость плохая - его не успели забрать новые хозяева (на месте собаки вчера вечером уже не оказалось). Пришел старый хозяин и увел его, - написала активистка. - После общения с соседями и сторожем подтвердилась информация о том, что собака находится в руках садиста. Он систематически ее избивает, временами уходит в запой - в такие моменты пес и находит возле этого дома свое пристанище и может там находиться неделями, пока хозяин не проспится".
Она отметила, что после публикации информации о брошенном псе в соцсети откликнулось огромное количество неравнодушных запорожцев - люди предлагали помощь, временную передержку и постоянный дом. Нина Розовская обещает держать на контроле ситуацию с шарпеем, и при необходимости вновь попытаться помочь псу.
Как писала "Индустриалка", уже неделю на Бабурке во дворе одного из домов лежит черный шарпей.
"Новость хорошая - ребенок уже не на улице. Новость плохая - его не успели забрать новые хозяева (на месте собаки вчера вечером уже не оказалось). Пришел старый хозяин и увел его, - написала активистка. - После общения с соседями и сторожем подтвердилась информация о том, что собака находится в руках садиста. Он систематически ее избивает, временами уходит в запой - в такие моменты пес и находит возле этого дома свое пристанище и может там находиться неделями, пока хозяин не проспится".
Она отметила, что после публикации информации о брошенном псе в соцсети откликнулось огромное количество неравнодушных запорожцев - люди предлагали помощь, временную передержку и постоянный дом. Нина Розовская обещает держать на контроле ситуацию с шарпеем, и при необходимости вновь попытаться помочь псу.
Как писала "Индустриалка", уже неделю на Бабурке во дворе одного из домов лежит черный шарпей.
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