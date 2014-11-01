Анна отправила копье на 58 м 35 см, что принесло ей четвертой место. Этот результат помог сборной Украины занять третье место в командном зачете Кубка Европы. Впечатлениями от выступления спортсменка поделилась с " Индустриалкой " .- У нас был сложный перелет, с двумя пересадками. Тяжеловато было честно, и так как мы выезжали еще в час ночи с базы, это получается, ночь не спали, потом весь день летели, к вечеру были на месте. Условия проживания были хорошие. Стадион находился за 25 минут езды от гостиницы. Такой уютный, домашний стадион. Мне понравился, честно. Конечно, погода нас сразу удивила, прилетели из Киева, где было +15 и попали в +40 - тяжеловато.- Да, ребята, которые в первый день метали, просто сгорели на солнце. Спортсмены и тренеры приехали со стадиона с бордовыми лицами. На следующий день, когда уже метала я, был чуть-чуть и дождь, и сильный ветер. А для копья это — плохо. Копье такой снаряд тонкий и, можно сказать, из всех метательских он самый легкий. Тут даже и не поймешь, что было бы лучше — метать в 37 градусов жары, или метать в ветер. Очень сложно при ветре попасть в копье, чтоб оно полетело, так как надо по траектории, ветер его просто раз - и сдувает.- Я с одной стороны и довольна, с последней попытки я все-таки собралась, смогла! Я шла седьмая, а на момент пятой попытки, я собралась, метнула 58,35 и вышла на четвертое место. Это не слишком высокий результат, но для таких погодных условий это еще более-менее. Девочки, которые были передо мной, показали результат 60 метров 66 сантиметров - это тоже совсем не высокий результат. Выиграла словенка Мартина Ратей, которой уже 33 года, - это опытнейший человек, уже и в снег, и в дождь, и в ветер метала. За ней была исландка, она постарше меня, и немка третья, я была четвертая. А спортсменка, которая стала чемпионкой мира — Катерина Молитор, она была за мной.- Жаль, конечно, немножко не хватило до призов, чтоб приехать с медалью, но по итогам мы заняли командное место женское — третье. Этим довольна!