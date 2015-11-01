В Хортицком районе Запорожья сегодня около 4:00 утра нашли боевую гранату с запалом.
По словам пресс-офицера патрульной службы города Юлии Шеймуховой, опасный предмет был обнаружен на площадке школы № 51.
Патрульные оцепили территорию и вызвали специалистов научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, после чего гранату направили на экспертизу. Откуда взялся взрывоопасный предмет на детской площадке, предстоит выяснить правоохранителям.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области возил в машине пистолет.
Источник: УНН
По словам пресс-офицера патрульной службы города Юлии Шеймуховой, опасный предмет был обнаружен на площадке школы № 51.
Патрульные оцепили территорию и вызвали специалистов научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, после чего гранату направили на экспертизу. Откуда взялся взрывоопасный предмет на детской площадке, предстоит выяснить правоохранителям.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области возил в машине пистолет.
Источник: УНН
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