В течение четырех дней на помосте выставочного центра " Козак палац " медали разыгрывали 220 спортсменов из 20 регионов Украины.Домашний помост стал счастливым для сборной Запорожской области – хозяевам удалось оставить у себя семь медалей, из которых четыре – золотые!Сборная запорожских девушек заняла второе место в командном зачете, пропусти вперед лишь дончанок. Чемпионкой Украины в категории +90 кг стала Елизавета Баранова. Воспитанница ОСДЮШОР им. Л.И. Жаботинского и Запорожской школы-интерната спортивного профиля подняла в сумме 230 кг (99 + 131). Кроме того Елизавета стала обладательницей специальной награды в номинации " Лучшие тяжеловесы турнира " , учрежденной Русланом Жаботинским в память об отце, кроме кубка девушке был вручен сертификат на 3 тысячи гривен.Бронзовые медали принесли в копилку воспитанницы Запорожской школы-интерната спортивного профиля - Дарья Кузьминных ( 58 кг) с результатом 140 кг и Иванна Яцкунь ( 75 кг)- с результатом 148 кг.В соревнованиях юношей запорожцы и вовсе не знали себе равных. Трем нашим ребятам удалось стать чемпионами Украины! Все чемпионы - воспитанники ОСДЮШОР им. Л.И. Жаботинского и ЗОШВСМ и студенты Экономико-правового колледжа ЗНУ.Тарас Гришин выиграл соревнования в весовой категории 69 кг, с результатом 284 кг (128 + 156).Кирилл Пирогов стал обладателем золота в категории 105 кг с результатом 379 кг (175 + 204).Олег Ганзенко выиграл соревнования в самой престижной весовой категории более +105 кг. Отметим, что в этом весе борьба за медали выдалась по-настоящему драматической. После первого упражнения рывок, запорожский богатырь уверенно лидировал, опережая конкурентов на 20 кг. " Вырвать " Олегу удалось 165 кг. В упражнении толчок Ганзенко начал со 180 кг, вес был успешно взят. А вот следующие два подхода, в которых запорожец пытался толкнуть 190 кг, оказались не удачными, при этом Олег еще и травмировал плечо.Воспользоваться этим попробовал главный конкурент за золото – киевлянин Тимур Гасимов. В первом подходе он берет вес в 185 кг, потом улучшает результат еще на 10 кг – 195, а в третьей заключительной попытке идет ва-банк, пытаясь толкнуть 201 кг. Тимуру это не удается – в расстроенных чувствах спортсмен бросается на помост - то ли плачет, толи злится. С суммой в 340 кг киевлянин становится вторым. А выигрывает чемпионат Украины Олег Ганзенко с результатом 345 кг. Он же признан лучшим тяжеловесом соревнований.- Рывком очень доволен, а толчком не сильно. Просто болел, не сильно восстановился. Но поборолся, выиграл золото, чуть-чуть улучшил свой результат. В рывке я все реализовал, а в толчке хотел 195, но технически сделал ошибку – не получилось. В родном городе хорошо выступать, поддержка есть, даже штанга лучше становится! - поделился впечатлениями Олег Ганзенко.Серебром дополнил коллекцию запорожских юношей Дмитрий Вороновский (56 кг). Воспитанник ЗОШВСМ и ОСДЮШОР им. Л.И. Жаботинского , студент Экономико-правового колледжа ЗНУ стал вторым с результатом 225 кг.А вот абсолютным чемпионом Украины по коэффициенту Синклера (соотношение собственного и взятого веса) стал Кирилл Пирогов, при своем весе в 96 кг он поднял 379 кг. У женщин выиграла луганчанка Анастасия Шишанова. Вес девушки – 73 кг, а поднять в сумме ей удалось 213 кг. Победители в абсолютной категории были отмечены сертификатами на 2 тысячи гривен.- Очень порадовал нас Кирилл Пирогов, который установил личные рекорды, и для своего возраста поднял внушительный вес. Раньше он никогда таких результатов раньше на соревнованиях не показывал. Например, на прошлом Кубке Украины в феврале у него был результат в рывке 168 кг и 187 кг. Сейчас Кирилл поднял 175 в рывке и 204 в толчке. Есть результат, есть работа, видно, что спортсмен нацелен на высокую планку, - отметил вице-президент федерации тяжелой атлетики Запорожской области Анатолий Орлов.Чемпионов и призеров подготовили тренера - Александр Слободянюк и Анатолий Орлов.- Не только с размахом провели соревнования, но и с размахом выступили! Не каждый город может получить право на проведение чемпионата Украины, тем более такого, который является отборочным на международные старты. Но в связи с тем, что в 2015 году мы провели на высчоком уровне, нам опять доверили национальное первенство, и по оценкам специалистов и Министерства мы доверие оправдали! – резюмировал вице-президент федерации тяжелой атлетики Запорожской области Анатолий Орлов.По итогам чемпионата Украины будет сформирована сборная, которая в июне представит нашу страну на юниорском чемпионате мира в Токио.