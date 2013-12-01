В манеже собрались спортсмены разных возрастов вместе со своими группами поддержки. Открыли турнир вдохновляющими речами, Гимном Украины и потрясающим номером с китайскими драконами.Также на ковер вышли двое спортсменов – ветеран и юный ученик. После их символичного боя, не теряя ни секунды, начались состязания.Первыми на ковер вышли самые младшие ученики – их возраст составлял 5 лет. Несмотря на юный возраст, спортсмены сражались, как взрослые мужчины."На этот раз к нам приехала еще делегация из Бердянска, где жил и учился Павел Кущинский. Сотрудничая с нами, они хотят вернуть своему городу традиции греко-римской борьбы. В этом году Кущинскому бы исполнилось уже 103 года", - поделился своими впечатлениями президент Запорожской федерации греко-римской борьбы Валерий Смирнов.В этом году на соревнованиях представлены 26 весовых категорий в трех возрастных группах. Благодаря этому турниру, появилась традиция открывать соревнования символичной борьбой ветерана и ученика."Манеж спортивного комплекса "Металлург" сегодня полон, со всей Украины к нам приехали спортсмены, здесь много молодежи и ветеранов. Это все говорит о том, что спорт есть, спорт развивается и спорт объединяет. Очень почетно, что город Запорожье уже в 13 раз принимает такой турнир. Мы по праву считаемся столицей греко-римской борьбы и , я уверен, что этот вид спорта будет развиваться, и все больше учеников будет приходить в наши спортивные школы, а мы еще не раз встретимся с нашими гостями на очередном турнире в Запорожье", - выразил надежду заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров."Очень приятно, что стены спортивного комплекса объединили представителей всей Украины. Невероятно приятно, что в зале есть как ветераны, так и молодежь, которая будет дальше высоко нести флаг греко-римской борьбы в Запорожье и области. За последнее время вложено очень много средств со стороны городской власти, и по праву Запорожье возвращает себе статус спортивной столицы Украины. Комбинат "Запорожсталь", в свою очередь, поддерживал и будет поддерживать развитие физкультуры и спорта у нас в регионе и в городе. Сейчас на манеже созданы все условия для полноценных и качественных тренировок, которые потом дадут возможность нашим спортсменам достичь хороших результатов на различных соревнованиях. Самое главное, что у детей есть желание заниматься спортом, а комбинат всегда открыт для того, чтобы им помочь и сделать все для достижения ними высоких спортивных результатов", - отметил молодежный лидер комбината и молодежный мэр Запорожья Сергей Ильченко.Напомним, что турнир будет проходить 25-26 марта в спортивном комплексе "Металлург".