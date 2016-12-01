В Запорожье с 17 по 23 марта по сравнению с предыдущей неделей на 20,7% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ.
В том числе повысился уровень заболеваемости среди школьников на 31,9%. Из 3 592 заболевших человек 62,4% составляют дети, сообщает сайт облСЭС.
Стоит отметить, что с начала эпидемического сезона диагноз "грипп" установлен 2230 больным, в том числе 2105 – по клиническим проявлениям, а 125 подтвержден вирусологической лабораторией. К счастью, осложнений гриппа с летальным исходом не зафиксировано.
Уровень заболеваемости на 58% ниже эпидпорога. Вакцину против гриппа с начала эпидемического сезона получили 6 246 человек.
Как сообщала "Индустриалка", жители Запорожья травятся испорченными продуктами.
В том числе повысился уровень заболеваемости среди школьников на 31,9%. Из 3 592 заболевших человек 62,4% составляют дети, сообщает сайт облСЭС.
Стоит отметить, что с начала эпидемического сезона диагноз "грипп" установлен 2230 больным, в том числе 2105 – по клиническим проявлениям, а 125 подтвержден вирусологической лабораторией. К счастью, осложнений гриппа с летальным исходом не зафиксировано.
Уровень заболеваемости на 58% ниже эпидпорога. Вакцину против гриппа с начала эпидемического сезона получили 6 246 человек.
Как сообщала "Индустриалка", жители Запорожья травятся испорченными продуктами.
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