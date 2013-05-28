Бывший директор молокозавода Елена Коцур вспоминает, как в Запорожье приезжали иностранцы изучать наш "молочный опыт"
Елена Григорьевна в 70-80-е годы работала в Запорожье и директором молокозавода, и главным инженером всего производственного объединения молочной промышленности Запорожской области. Она рассказала "Индустриалке", что в то время в Запорожье работали два молокозавода, потом один, объединивший запорожские и несколько райцентровских заводов. И тогда же к нам часто приезжали иностранные делегации. Как ни странно, но... не делиться, а позаимствовать у нас опыт организации молочного производства. Например, французы были в восторге от запорожской ряженки в глечиках.
А прибалты все приглядывались к оборудованию, которое на запорожском молокозаводе было изготовлено из стали "Запорожстали" - себе хотели такое же заполучить.
А ниже на фото - молочная ностальгия прошлого века:
Читайте также - Украинские коровы доятся по-итальянски и по-шведски. Но, в первую очередь, хотят напоить молоком запорожцев
Елена Григорьевна в 70-80-е годы работала в Запорожье и директором молокозавода, и главным инженером всего производственного объединения молочной промышленности Запорожской области. Она рассказала "Индустриалке", что в то время в Запорожье работали два молокозавода, потом один, объединивший запорожские и несколько райцентровских заводов. И тогда же к нам часто приезжали иностранные делегации. Как ни странно, но... не делиться, а позаимствовать у нас опыт организации молочного производства. Например, французы были в восторге от запорожской ряженки в глечиках.
А прибалты все приглядывались к оборудованию, которое на запорожском молокозаводе было изготовлено из стали "Запорожстали" - себе хотели такое же заполучить.
А ниже на фото - молочная ностальгия прошлого века:
Читайте также - Украинские коровы доятся по-итальянски и по-шведски. Но, в первую очередь, хотят напоить молоком запорожцев
- Просмотров: 55
Похожие новости