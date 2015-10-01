Немного больше половины – 58% - из общего числа заболевших составляют дети. в том числе 21 случай заболевания ОКИ был зарегистрирован в детсадах и школах, сообщает сайт облСЭС.Основной причиной заболевания ОКИ традиционно стали продукты питания, среди которых: 26,2% (27 случаев) - молочная продукция и 22,3% (23 случая) – мясная продукция. В каждом четвертом случае заболевания продукты были приобретены на стихийных рынках. При этом в 66% (68 случаев) причиной отравления стало употребление не правильно приготовленных или испорченных продуктов.