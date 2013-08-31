Первое весеннее тепло заставило запорожцев выйти из дому. В парках начались субботники, а выходные запорожцы активно проводят на природе.
Однако на этих выходных метеорологи прогнозируют в Запорожье и области кратковременные дожди. Хочется верить, что они не испортят горожанам отдыха и не помешают открыть сезон шашлыков и пикников на природе.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сегодня в городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.
Завтра, 26 марта, по Запорожской области переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
В понедельник, 27 марта, по области ясно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье приглашают студентов к уборке города после зимы. Горожане подсказывают, где еще провести субботники.
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Однако на этих выходных метеорологи прогнозируют в Запорожье и области кратковременные дожди. Хочется верить, что они не испортят горожанам отдыха и не помешают открыть сезон шашлыков и пикников на природе.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сегодня в городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.
Завтра, 26 марта, по Запорожской области переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
В понедельник, 27 марта, по области ясно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье приглашают студентов к уборке города после зимы. Горожане подсказывают, где еще провести субботники.
Читайте также: В Запорожье люди соскучились по весне
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