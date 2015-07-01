Жители с. Песчанка Мелитопольского района во время земельных работ нашли взрывоопасные предметы.
23 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, три минометные мины 82 мм и два других взрывоопасных предмета времен прошлых войн – такой была опасная находка. Обезвредили предметы пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназа, сообщат пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", названа причина взрывов в Харьковской области. Ликвидировать последствия взрыва на военных складах в Балаклее помогут иностранцы.
23 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, три минометные мины 82 мм и два других взрывоопасных предмета времен прошлых войн – такой была опасная находка. Обезвредили предметы пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназа, сообщат пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", названа причина взрывов в Харьковской области. Ликвидировать последствия взрыва на военных складах в Балаклее помогут иностранцы.
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