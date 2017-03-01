В Пологах Запорожской области произошел пожар по улице Привокзальной.
Из-за пожара в подвальном помещении, где горели старые вещи и тряпки, помещение оказалось задымлено. Прибывшие по вызову спасатели вывели на свежий воздух 52-летнего мужчину, который находился в здании. После этого пострадавший был передан медикам.
Пожар был локализирован и ликвидирован, однако его причина до сих пор не установлена. Ведется расследование, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье горел ангар с сеном.
Из-за пожара в подвальном помещении, где горели старые вещи и тряпки, помещение оказалось задымлено. Прибывшие по вызову спасатели вывели на свежий воздух 52-летнего мужчину, который находился в здании. После этого пострадавший был передан медикам.
Пожар был локализирован и ликвидирован, однако его причина до сих пор не установлена. Ведется расследование, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье горел ангар с сеном.
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