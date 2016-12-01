Тема возмездия за оскорбление чести и достоинства была актуальна во все времена, ведь уровень культуры разных срезов общества отличается. Однако не всегда данные деяния карались. В настоящее время оскорбление чести является наказуемым административно, а в некоторых странах – и уголовно.
Занимая серьезные посты, уж тем более работая в политике, поневоле попадаешь под прицел неисчислимого количества взглядов, чьи намерения не всегда преследуют благие цели. Клевета, публичные оскорбления, необоснованные упреки - увы, часто стают оружием политических баталий.
Глава депутатской фракции "Об’єднання "Самопоміч" Дарья Трюхан подала иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда на одно из местных Запорожских СМИ "Антикор. Запорожье".
СМИ опубликовали материалы, порочащие деловую репутацию депутата Запорожского городского совета. Журналисты интернет-ресурса неоднократно, исходя из своих оценочных суждений, упоминали главу фракции в своих публикациях.
Стоит отметить, материалы опубликованы 2 февраля 2017 года и 17 марта 2017 года. Авторами одного из красноречивых материалов являются - Евгения Шаламова и Антон Стасик. Журналисты выстроили смысловую цепочку, не опираясь при этом на факты. Журналисты сделали громкие заявления о Дарье Трюхан, не уточнив информацию у депутата.
"Открыла для себя новый вектор в работе депутата - обращаться в суд и защищать свою честь и достоинство. На интернет-ресурсе "Антикор. Запорожье" были опубликованы статьи, которые направлены против меня и политической силы, которую я представляю. Я считаю материал заказным. Мне кажется, что власть нашего государства начала политический флешмоб под названием "притесни Самопомощь". Поэтому, я считаю, что наша политическая сила на верном пути, и мы с него не свернем!" - заявляет депутат Запорожского городского совета, глава депутатской фракции "Об’єднання "Самопоміч" Дарья Трюхан.
Напомним, с юридической точки зрения клевета - это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица.
Занимая серьезные посты, уж тем более работая в политике, поневоле попадаешь под прицел неисчислимого количества взглядов, чьи намерения не всегда преследуют благие цели. Клевета, публичные оскорбления, необоснованные упреки - увы, часто стают оружием политических баталий.
Глава депутатской фракции "Об’єднання "Самопоміч" Дарья Трюхан подала иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда на одно из местных Запорожских СМИ "Антикор. Запорожье".
СМИ опубликовали материалы, порочащие деловую репутацию депутата Запорожского городского совета. Журналисты интернет-ресурса неоднократно, исходя из своих оценочных суждений, упоминали главу фракции в своих публикациях.
Стоит отметить, материалы опубликованы 2 февраля 2017 года и 17 марта 2017 года. Авторами одного из красноречивых материалов являются - Евгения Шаламова и Антон Стасик. Журналисты выстроили смысловую цепочку, не опираясь при этом на факты. Журналисты сделали громкие заявления о Дарье Трюхан, не уточнив информацию у депутата.
"Открыла для себя новый вектор в работе депутата - обращаться в суд и защищать свою честь и достоинство. На интернет-ресурсе "Антикор. Запорожье" были опубликованы статьи, которые направлены против меня и политической силы, которую я представляю. Я считаю материал заказным. Мне кажется, что власть нашего государства начала политический флешмоб под названием "притесни Самопомощь". Поэтому, я считаю, что наша политическая сила на верном пути, и мы с него не свернем!" - заявляет депутат Запорожского городского совета, глава депутатской фракции "Об’єднання "Самопоміч" Дарья Трюхан.
Напомним, с юридической точки зрения клевета - это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица.
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