Возле металлургического колледжа, вниз к Днепру, есть заброшенный парк - он очень просит проведения субботника. А второй адрес по бульвару Шевченко - напротив 20-й школы есть огороженная площадка, и там скопилось много мусора.Заместитель председателя Вознесеновской райадминистрации Виктор Кириченко на предложение участницы собрания ответил, что парк возле металлургического колледжа будут убирать его студенты - уже есть такая договоренность. А арендатора огороженной территории на бульваре Шевченко вызовут на комиссию - чтобы предложить или потребовать навести там порядок.