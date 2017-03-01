На собрании общественников в Вознесеновской райадминистрации его участники выразили готовность выйти на субботники и подсказывали, где их еще на провести
Возле металлургического колледжа, вниз к Днепру, есть заброшенный парк - он очень просит проведения субботника. А второй адрес по бульвару Шевченко - напротив 20-й школы есть огороженная площадка, и там скопилось много мусора.
Заместитель председателя Вознесеновской райадминистрации Виктор Кириченко на предложение участницы собрания ответил, что парк возле металлургического колледжа будут убирать его студенты - уже есть такая договоренность. А арендатора огороженной территории на бульваре Шевченко вызовут на комиссию - чтобы предложить или потребовать навести там порядок.
Возле металлургического колледжа, вниз к Днепру, есть заброшенный парк - он очень просит проведения субботника. А второй адрес по бульвару Шевченко - напротив 20-й школы есть огороженная площадка, и там скопилось много мусора.
Заместитель председателя Вознесеновской райадминистрации Виктор Кириченко на предложение участницы собрания ответил, что парк возле металлургического колледжа будут убирать его студенты - уже есть такая договоренность. А арендатора огороженной территории на бульваре Шевченко вызовут на комиссию - чтобы предложить или потребовать навести там порядок.
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