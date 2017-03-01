В Запорожье закрыли и исключили из маршрутной сети города автобусный маршрут № 77 "ул. Олимпийская – Завод "Запорожкабель".
Как сообщает пресс-служба мэрии, это решение исполком принял по результатам пассажирообследования. С 22 марта по данному направлению пассажиров будут перевозить автобусы маршрута № 76 "ул. Олимпийская – ул. Розенталь".
Как писала "Индустриалка", два запорожских спальных района соединит новый автобусный маршрут. А от вокзала "Запорожье-1" пустят еще один автобусный маршрут на Бабурку.
Читайте также: В Запорожье ужесточат контроль технического состояния общественного транспорта
Как сообщает пресс-служба мэрии, это решение исполком принял по результатам пассажирообследования. С 22 марта по данному направлению пассажиров будут перевозить автобусы маршрута № 76 "ул. Олимпийская – ул. Розенталь".
Как писала "Индустриалка", два запорожских спальных района соединит новый автобусный маршрут. А от вокзала "Запорожье-1" пустят еще один автобусный маршрут на Бабурку.
Читайте также: В Запорожье ужесточат контроль технического состояния общественного транспорта
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