До чего мужчин может довести роковая женщина со всепоглощающей любовью, запорожцы увидели в гастрольном спектакле "И только смерть разлучит нас", который показали в театре имени Магара.
Комедия с элементами черного юмора поставлена по пьесе "Это был не пятая, а девятая (Любовь до гроба)" известного итальянского драматурга Альдо Николаи. И вариант развития событий в ней довольно необычный.
Героев любовного треугольника в спектакле играет блестящий актерский состав – настоящие звезды кино и театра Екатерина Кистень, Константин Костышин и Остап Ступка. У каждого из них огромный список ролей в кино.
Екатерину Кистень телезрители имеют возможность видеть в сериале "Коли ми вдома", который идет на телеканале "СТБ", где актриса играет семейного психолога Настю. Из недавних работ также многим запомнилась ее роль сестры президента в сериале "Слуга народа".
Константин Костышин стал известным после роли криминалиста Иннокентия Садовского в сериале "Возвращениt Мухтара".
Остап Ступка из знаменитой актерской династии в представлении не нуждается. Кстати, зрители спектакля "И только смерть разлучит нас" уже начали волноваться – прошло первое действие, часть второго, а актер все не появлялся на сцене. Но – вышел и вполне оправдал ожидания. Впрочем, каждый из звездной троицы играл замечательно, с темпераментом, присущим его герою.
- В спектакле все нравится, с юмором, тонко. - делится впечатлениями с "Индустриалкой" одна из зрительниц, врач-дерматокосметолог Екатерина. - Какой самый смешной момент? Пожалуй, сцена в психиатрической лечебнице. Хотя смешных моментов довольно много. Все актеры пришлись по душе.
- Мне понравилось, и в первую очередь – игра актеров, - говорит ITшник Сергей. – Очень нравится Екатерина Кистень, как актриса, видел ее в фильмах, на нее и пришли. А в театре игра Екатерины Кистень мне кажется еще интереснее – хорошая импровизация, очень выразительно. Если в кино у актеров более жесткие рамки, то здесь актриса смогла проявить свой талант в более широком диапазоне. Давно не получал такого удовольствия от спектакля.
"Индустриалка" также писала: "На концертах музыканты "Антител" заклеивают скотчем инструменты и посыпают мукой барабаны".
Фото Александра Прилепы
Комедия с элементами черного юмора поставлена по пьесе "Это был не пятая, а девятая (Любовь до гроба)" известного итальянского драматурга Альдо Николаи. И вариант развития событий в ней довольно необычный.
Героев любовного треугольника в спектакле играет блестящий актерский состав – настоящие звезды кино и театра Екатерина Кистень, Константин Костышин и Остап Ступка. У каждого из них огромный список ролей в кино.
Екатерину Кистень телезрители имеют возможность видеть в сериале "Коли ми вдома", который идет на телеканале "СТБ", где актриса играет семейного психолога Настю. Из недавних работ также многим запомнилась ее роль сестры президента в сериале "Слуга народа".
Константин Костышин стал известным после роли криминалиста Иннокентия Садовского в сериале "Возвращениt Мухтара".
Остап Ступка из знаменитой актерской династии в представлении не нуждается. Кстати, зрители спектакля "И только смерть разлучит нас" уже начали волноваться – прошло первое действие, часть второго, а актер все не появлялся на сцене. Но – вышел и вполне оправдал ожидания. Впрочем, каждый из звездной троицы играл замечательно, с темпераментом, присущим его герою.
- В спектакле все нравится, с юмором, тонко. - делится впечатлениями с "Индустриалкой" одна из зрительниц, врач-дерматокосметолог Екатерина. - Какой самый смешной момент? Пожалуй, сцена в психиатрической лечебнице. Хотя смешных моментов довольно много. Все актеры пришлись по душе.
- Мне понравилось, и в первую очередь – игра актеров, - говорит ITшник Сергей. – Очень нравится Екатерина Кистень, как актриса, видел ее в фильмах, на нее и пришли. А в театре игра Екатерины Кистень мне кажется еще интереснее – хорошая импровизация, очень выразительно. Если в кино у актеров более жесткие рамки, то здесь актриса смогла проявить свой талант в более широком диапазоне. Давно не получал такого удовольствия от спектакля.
"Индустриалка" также писала: "На концертах музыканты "Антител" заклеивают скотчем инструменты и посыпают мукой барабаны".
Фото Александра Прилепы
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