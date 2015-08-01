Круглосуточно по номеру 764-46-58 или 225-25-38, на принципах доверия, граждане могут сообщить в региональное управление СБУ о любых фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, намерения осуществления сепаратистской, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности, сообщает пресс-центр УСБУ в Запорожской области.Информацию о террористической угрозе можно сообщить также по телефонам горячей линии " 102 " .