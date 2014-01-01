Как рассказал начальник Службы автодорог Запорожской области Геннадий Тимченко, благодаря выделенным в прошлом году из областного и городского бюджетов средствам были заказаны 880 тонн металлоконструкций для секции прогона 7-8 Сооружения №10, которым является вантовый мост. С 1 марта их уже начали привозить из Николаева - доставлено уже больше 200 тонн, через день приезжают по две машины. В апреле планируется начать сборку секции.Практически решен вопрос и с подрядчиком, который согласился взяться за достройку пилона — нужно забетонировать три последние захватки пилона, это 11 погонных метров (необходимо уложить 185 кубов бетона и 48 тонн арматуры).Достраивать пилон будут специалисты николаевской мостостроительной организации " Південьтрансбуд”, они работали на нескольких объектах в Запорожье. Ранее его строили также николаевцы — из мостоотряда №73, который на сегодняшний день, по словам Геннадия Анатольевича, недееспособный. Но его специалисты вполне могут быть привлечены к выполнению работ в составе " Південьтрансбуда”.Сейчас утрясаются в подрядчиком вопросы по графику выполнения работ и их стоимости.- Тому я думаю, що епопея з будівництвом пілона в цьому році буде завершена, - говорит Геннадий Тимченко. - І в цьому році займемось складанням вантового мосту.В проведении работ на вантовом мосту существует еще одна проблема, связанная уже со способом монтажа конструкций - в Севастополе остался недостроенный кран грузоподъемностью 1200 тонн.По словам Геннадия Тимченко, проектные организации предложили два варианта для рассмотрения на техническом совете Укравтодора. А когда работы были на завершающем этапе, появилось предложение зарубежного подрядчика, который предложил выполнение работ по монтажу с использованием их плавсистем - кранов, платформ.- Надані розрахунки по технічній частині показують, що це найбільш наближений до найпершого проекту спосіб монтажу, - уточняет начальник Службы автодорог в Запорожской области. - Нам повинні надати розрахунки по вартості робіт, щоб на початку квітня винести на технічну раду три пропозиції, з урахуванням часу монтажу, обсягу і вартості робіт.Зарубежная фирма, предложившая свое решение монтажа конструкций вантового моста - это голландская фирма Mammoet (Маммут). Она основана в 1971 году, специализируется на тяжелых подъемных работах и транспортировке тяжелых грузов по воде и по суше. На счету специалистов фирмы - операция в 2001 году по подъему затонувшей российской подлодки "Курск", в сентябре 2016 года ее специалисты устанавливали в Украине "Укрытие-2" над четвертым энергоблоком ЧАЭС.