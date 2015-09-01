Поздравить личный состав 9-го полка оперативного назначения с их профессиональным праздником пришли руководители областной и местной власти, районных администраций, правоохранительных органов и предприятий. Торжественные мероприятия начались выносом Боевого Флага и исполнением Государственного гимна.После этого командир части полковник Александр Хоменко поздравил личный состав: " Бажаю, щоб кожен день вашої військової служби приносив нових результатів та високих досягнень. Нехай у ваших оселях завжди панує атмосфера тепла, злагоди та миру " .Александр Васильевич призвал почтить минутой молчания боевых товарищей и возложить цветы к памятному знаку героев.Далее к поздравлению присоединились уважаемые гости, которые поощрили личный состав почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. В частности, медаль " За розвиток Запорізького краю” получил заместитель командира полка по работе с личным составом подполковник Ярослав Калашник.Каждый из приглашенных поблагодарил гвардейцев за их неоценимый труд, храбрость и преданность своей стране.На торжество гости пришли, как это принято, не с пустыми руками. В качестве подарков часть получила телевизоры, наутбуки, бойлеры, металлический уголок, а еще - 10 тонн цемента. Причем, когда глава Васильевской РГА Валерий Кошеленко вручал сертификат полковнику Хоменко, очень нужный части подарок уже разгружали.Традиционно к торжествам присоединился настоятель храма св. Луки Крымского, протоиерей Александр, который благословил и освятил бойцов. От командования части личный состав был поощрен грамотами и очередными воинскими званиями. Для военнослужащих торжественные мероприятия продолжились праздничным концертом, а гостей пригласили на выставку оружия и техники и устроили экскурсию по территории части.Среди почетных гостей сегодня на торжестве находился и заместитель начальника Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковник Юрий Покотилов.- Часть 3029 имеет свои традиции, - отметил Юрий Витальевич. - Она формировалась в 1994 году, в 2014-2015 произошло существенное реформирование полка — штат увеличился в четыре раза, добавилась техника, тяжелое вооружение.За последние два года проведена колоссальная работаэ Город отдал территорию под городок и нужно было приложить немало сил, чтобы привести помещения в соответствие с требованиями. Благодаря помощи власти, волонтеров, предприятий и, конечно, усилиям командира и его заместителей достигнут неплохой результат.- Полк находится в постоянной боевой готовности. И готов по первой команде отправиться в любую точку страны. Сейчас часть личного состава выполняет задачи в окрестностях Мариуполя. Обстановка пока позволяет держать там то количество людей. Если, не дай Бог будет серьезное обострение, то будут привлечено большее количество и тяжелая техника. Сейчас проходят плановые занятия, боевые выходы плановые учения.- Сьогодні нас прийшли привітати поважні гості, - рассказал командир полка Александр Хоменко. - Я дуже всім вдячний за допомогу, яку вони надають нашій частині і сподіваюсь, що так буде і надалі.Автор - Анатолий ГололобовФото: Александр Прилепа