Люди готовы выйти на субботник, только просят - дайте нам в руки инструмент!
На собрании в Вознесеновской райадминистрации Запорожья со стороны общественников прозвучало такое предложение - люди готовы выйти на субботник по уборке города после зимы, только дайте им инструменты! Лопаты, грабли, сапки, метлы.
Ответ был такой - дадим! Выходите на субботник. Запорожье - наш общий дом, поэтому нам всем нужно приложить усилия, чтобы навести в нем порядок после зимы.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
На собрании в Вознесеновской райадминистрации Запорожья со стороны общественников прозвучало такое предложение - люди готовы выйти на субботник по уборке города после зимы, только дайте им инструменты! Лопаты, грабли, сапки, метлы.
Ответ был такой - дадим! Выходите на субботник. Запорожье - наш общий дом, поэтому нам всем нужно приложить усилия, чтобы навести в нем порядок после зимы.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
- Просмотров: 155
Похожие новости