На собрании в Вознесеновской райадминистрации Запорожья со стороны общественников прозвучало такое предложение - люди готовы выйти на субботник по уборке города после зимы, только дайте им инструменты! Лопаты, грабли, сапки, м е тлы.Ответ был такой - дадим! Выходите на субботник. Запорожье - наш общий дом, поэтому нам всем нужно приложить усилия, чтобы навести в нем порядок после зимы.Фото и видео: Дмитрий Шилин