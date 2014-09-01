Участники совещания - это были активные жители района - адресовали свой вопрос заместителю председателя райадминистрации Виктору Кириченко: кто в балке будет наводить порядок? Он ответил, что уже есть договоренность с медуниверситетом, дело там возглавит проректор - и студенты балку быстро приведут в порядок.При этом, правда, вспомнили некоторых родителей, которые против того, чтобы их великовозрастные чада каким-то не очень квалифицированным трудом занимались. Так у них и другой квалификации пока что нет. Участники совещания сошлись на том, что возражения родителей - это отдельные и несознательные демарши и происки. Во все времена студенты никак не гнушались физическим трудом - наоборот, всегда с охотой и азартом выходили на субботники.Да будет так и в этот раз!Фото и видео: Дмитрий Шилин