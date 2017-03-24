В качестве мишени не случайно выбраны главы Ореховского и Розовского районных советов, мэры Токмака, Энергодара и Днепрорудного, которые являются представителями Оппозиционного блока. Попытки снять их с должности путем проведения незаконных сессий, обысков и открытия уголовных дел, которые на самом деле оказываются шитыми белыми нитками — вот методы, которые использует областная власть.Когда же в судах выясняется беспредметность всех обвинений, в качестве тяжелой артиллерии против представителей ОБ используются люди в камуфляжной форме. Так произошло во время заседания Васильевского районного суда, где в очередной раз рассматривалось дело городского головы Днепрорудного Юрия Коробова.Депутат Запорожского городского совета Олег Коломоец, пытаясь надавить на суд, стал публично обвинять Юрия Коробова, огульно вешая ему ярлыки. Это эмоционалное выступление сегодня активно тиражируется в электронных СМИ, на что и был сделан расчет. В частности, утверждается, что на городского голову надели электронный браслет.Пресс-служба городского головы Днепрорудного заявила: никаких браслетов мэру не надевали, все обвинения в его адрес голословны и притянуты за уши.Сегодня городской голова Днепрорудного Запорожской области Юрий Коробов обратился к жителям города Днепрорудного с заявлением, которое, считаем, будет интересно и всем жителям региона." Учитывая продолжающиеся судебные тяжбы, инициированные прокуратурой Запорожской области, я как городской голова и непосредственный участник этих событий, хочу донести жителям города свое видение происходящего, - говорится в обращении. 15 марта этого года в Киеве состоялось заседание Высшего Административного суда по рассмотрению кассационной жалобы Днепрорудненского городского совета в отношении решения Апелляционного суда г. Запорожья, касающегося восстановления на рабочем месте бывшего директора Днепрорудненского городского рынка Совенко Анатолия.Рассмотрев материалы дела, Высший Административный суд удовлетворил кассационную жалобу горсовета г. Днепрорудное и отменил решение Апелляционного суда. Казалось бы, наконец в этих затянувшихся судебных тяжбах можно поставить точку и отдавать все силы и время на решение насущных проблем города.На сегодняшний день в городе Днепрорудное в аварийной ситуации находится самотечный коллектор очистных сооружений. Мы предпринимаем все возможное, чтобы не оставить 20 тысяч жителей города без воды. Кроме этого в городе достаточно других проблем, требующих безотлагательного решения. Но вместо того, чтобы заниматься работой, снова приходится тратить время и силы на судебные тяжбы.Не удовлетворившись решением Административного суда, наши оппоненты продолжают свои подковерные игры. 23 марта в Васильевском районном суде состоялись очередные заседания по ходатайствам, поданным прокуратурой, по которым суд им снова отказал.После завершения судебного заседания показательным стало поведение депутата Запорожского городского совета Олега Коломойца, который во время заседания пытался помешать работе суда и сорвать его, а после своей беспринципной речи, опираясь на поддержку людей в камуфляжной форме, оказывал давление на судью, вел себя по-хамски, посылая угрозы как в мой, так и в адрес судьи.В очередной раз задаюсь вопросом, кому нужно раскачивать ситуацию в спокойном стабильном регионе в такое непростое для страны время? " .По словам мэра, в Днепрорудном достаточно проблем, связанных с жизнеобеспечением города, которые требуют безотлагательного решения.- Но вместо того, чтобы заниматься работой, снова приходится тратить время и силы на судебные тяжбы, - заявил городской голова.Комментируя происходящее на судебном заседании, адвокат Светлана Гуляева рассказала, что подобная попытка оказать воздействие на ход судебного процесса со стороны Олега Коломойца была не первой.- За день до этого, во время заседания 22 марта этот человек, которого я ранее никогда не видела и знакома с ним не была, пытался на повышенных тонах, агрессивно говорить с моим подзащитным, провоцируя его на ответные действия. На мою просьбу не мешать работе, он в оскорбительной форме мне ответил.По данному факту адвокат написала заявление на имя прокурора Запорожской области с просьбой внести в единый реестр информацию о криминальном правонарушении против адвоката со стороны О.Коломойца по статье " перешкоджання здійсненню правомірної адвокатської діяльності " .- Согласно видео, депутат Коломоец превысил свои служебные полномочия, - считает адвокат Эдуард Иванюкович. - Он не имеет права оказывать давление на суд и каким-либо образом влиять на него и на принятие решения. Он поступал не в правовом поле. Он имеет свое слово, но оно не должно влиять на то, что происходит в суде. Давить на суд он не имеет права, а высказывать какое-то свое мнение в суде он имеет право только в том случае, если он участник процесса.По мнению юристов, оценку действий коллеги-депутата должна дать регламентная комиссия Запорожского городского совета.Сайт " Индустриалка " уже неоднократно сообщал, что запорожские правоохранители давят на неугодных областной власти, чем продолжают создавать провокационные ситуации в регионе. И прежде всего - вокруг деятельности представителей оппозиционных нынешней власти сил.Так, на прошлой неделе расшатывание ситуации наблюдалось в Мелитополе, где подожгли аптеки, которые принадлежит семье депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной.Сейчас продолжается расшатывание ситуации вокруг мэра Днепрорудного Юрия Коробова. Напомним, что поводом для судебной тяжбы и обвинения со стороны прокуратуры стало то, что Юрий Коробов не выполнил решение суда и не восстановил в должности уволенного участника АТО Анатолия Совенко, который до призыва по мобилизации занимал должность директора КП "Днепрорудненский городской рынок".И это при том, что директора рынка уволили в связи с окончанием срока действия контракта, и сделал это еще предшественник Юрия Коробова - Евгений Матвеев. Тем не менее, в суде прокуратура требовала взять Юрия Коробова под стражу и отстранить его от занимаемой должности.Апелляционный суд Запорожской области не поддержал ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и отстранении от должности городского головы Днепрорудного Юрия Коробова.