Сегодня, 24 марта, собранием судей Запорожского окружного административного суда путем тайного голосования председателем суда единогласно избран Олег Прудивус, который и ранее занимал эту должность.
Как сообщили "Индустриалке" в суде, Олег Прудивус в 1996 году с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент, является членом Научно-консультативного совета при Высшем административном суде Украины.
До назначения в 2007 году на должность судьи Запорожского окружного административного суда занимался адвокатской и научно-педагогической деятельностью.
Заместителем председателя суда избран Игорь Садовой.
Как сообщили "Индустриалке" в суде, Олег Прудивус в 1996 году с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент, является членом Научно-консультативного совета при Высшем административном суде Украины.
До назначения в 2007 году на должность судьи Запорожского окружного административного суда занимался адвокатской и научно-педагогической деятельностью.
Заместителем председателя суда избран Игорь Садовой.
- Просмотров: 29
Похожие новости