Как сообщили "Индустриалке" в суде, Олег Прудивус в 1996 году с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент, является членом Научно-консультативного совета при Высшем административном суде Украины.До назначения в 2007 году на должность судьи Запорожского окружного административного суда занимался адвокатской и научно-педагогической деятельностью.Заместителем председателя суда избран Игорь Садовой.