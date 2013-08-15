Днепровский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разыскивает 14-летнюю Кристину Лунину, которая 17 марта ушла из дома и не вернулась.
Особые приметы: девушка худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза голубые, нос прямой, губы полные, имеет в носу слева сережку.
Была одета: куртка дутая черного цвета короткая, брюки джинсовые черного цвета, кроссовки белого цвета, сумка женская черного цвета. Имеет при себе мобильный телефон.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Кристины Луниной, просят обращаться по телефону: (061) 223-91-42, 239-40-21, 066-475-33-64 (Callback) или "102".
Особые приметы: девушка худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза голубые, нос прямой, губы полные, имеет в носу слева сережку.
Была одета: куртка дутая черного цвета короткая, брюки джинсовые черного цвета, кроссовки белого цвета, сумка женская черного цвета. Имеет при себе мобильный телефон.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Кристины Луниной, просят обращаться по телефону: (061) 223-91-42, 239-40-21, 066-475-33-64 (Callback) или "102".
- Просмотров: 174
Похожие новости