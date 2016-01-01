По словам председателя Запорожского областного совета Григория Самардака, подписанный Меморандум позволит развивать систему подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих в области инклюзивного образования не только в Запорожском регионе, но и в целом в Украине.- Учитывая то, что Запорожская область является пилотной в реализации проекта по инклюзивному образованию, то перед нами стоят более ответственные задачи. Первым этапом было создание инклюзивных классов в общеобразовательных школах. Теперь перед нами стоит задача - поднять на достойный уровень подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. В нашем институте работают квалифицированные специалисты, уже накапливается методическая база с учетом результатов работы инклюзивных классов, - отметил Григорий Самардак.Во время посещения института Марина Порошенко также ознакомилась с работой кафедры информатики и информационных технологий в образовании, побывала в лаборатории робототехникой для развития логики и моторики у детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба облсовета.