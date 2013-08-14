Для многих из них это единственное окошко во внешний мир, потому что курс лечения от этой коварной болезни бывает очень длительным. Но этим деткам не чужды желания обычных детей, они тоже любят мультики и с удовольствием смотрят их в промежутках между приемом лечения.Детскую мечту воплотил в жизнь друг и помощник этого учреждения — трудовой коллектив ЧАО " Запорожогнеупор " .Об этой дружбе здесь не только рассказывают, но и с удовольствием демонстрируют. Например, красочная беседка, которую в прошлом году построили во дворе детского отделения за средства " Запорожогнеупора " , стала местом, где детки могут спрятаться от солнца или дождика, а подростки назначают в ней свидания друг другу.Сегодня маленьких пациентов проведал генеральный директор ЧАО " Запорожогнеупор " Виктор Бусько. Он не только пообщался с ребятами, но и передал им вкусные витамины — сладкие бананы, а таким подаркам здесь особенно рады.- В этом отделении 60 детишек проходят длительный курс лечения. Чтобы скрасить пребывание детей в этом учреждении, мы подарили им телевизор, на котором они смогут смотреть развивающие мультфильмы и образовательные программы, потому что не всегда бывает хорошая погода, когда можно погулять на улице, - отметил Виктор Михайлович.Заведующая детским отделением Запорожского областного противотуберкулезного клинического диспансера Людмила Чернышева рассказала, что старому телевизору, установленному в игровой комнате, уже очень много лет, он настолько устарел, что перестал читать флешки, воспроизводить информацию с дисков, поэтому возникла необходимость в новом телевизоре.- Нас услышали, нам подарили и теперь наши дети абсолютно счастливы, - сказала Людмила Чернышева. - Дети находятся на лечении очень длительное время, персонал и само отделение становится их второй семьей и вторым домом.Здесь они не только получают лечение, но и продолжают учиться. Мы проводим много разнообразных праздников, но будни тоже надо как-то скрашивать. И если в хорошую погоду можно выйти на улицу, то в ненастье телевизор становится едва ли не единственным развлечением.Просмотр телевизора, конечно, дозирован. Но смотреть мультики деткам будет удобно, потому что диагональ — 42 дюйма.В процессе общения с персоналом выяснилось, что отделение нуждается в некоторой мебели, а также в ноутбуке и акустической системе, которые сделают праздники и мероприятия еще увлекательней.Виктор Бусько пообещал помочь и в этих вопросах, ведь забота о детях — одно из главных направлений социальной политики предприятия.