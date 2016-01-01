Во время осмотра патрульные обнаружили в кармане его куртки бумажный сверток с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. По словам 38-летнего запорожца, в свертке было наркотическое вещество "Соль-энергетик". Мужчина сообщил, что приобрел наркотики на площади Запорожской у неизвестного мужчины — для собственного употребления.В кармане куртки у него также нашли медицинский шприц и две ампулы раствора для инъекций сульфокамфокаина (относится к группе стимуляторов дыхания): 5 мл и 2 мл. Вызванная на место следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции в присутствии понятых изъяла вещества, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.