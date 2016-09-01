В Днепровском районе Запорожья патрульные задержали пьяного водителя.
Водитель "ЗАЗа" нарушил правила дорожного движения. Во время общения с ним правоохранители заметили, что он находится в нетрезвом состоянии. Это подтвердили и результаты алкотестера.
Как выяснилось, мужчина не в первый раз садится за руль подвыпившим. Более полугода назад его на три года лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Но это не помешало запорожцу снова сесть за руль подшофе.
На правонарушителя составили пять админпротоколов, а его авто эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали военного комиссара, у которого была печать с гербом России.
Читайте также: В Запорожской области мужчина угнал машину у бывшей жены.
Водитель "ЗАЗа" нарушил правила дорожного движения. Во время общения с ним правоохранители заметили, что он находится в нетрезвом состоянии. Это подтвердили и результаты алкотестера.
Как выяснилось, мужчина не в первый раз садится за руль подвыпившим. Более полугода назад его на три года лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Но это не помешало запорожцу снова сесть за руль подшофе.
На правонарушителя составили пять админпротоколов, а его авто эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали военного комиссара, у которого была печать с гербом России.
Читайте также: В Запорожской области мужчина угнал машину у бывшей жены.
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