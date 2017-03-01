В течение нескольких часов они очистили от мусора зеленую зону площадью около 1 гектара вокруг здания департамента. Были собраны и вывезены прошлогодние листья, побелены бордюры, кронированы деревья, а также приведены в порядок клумбы. Вместе с сотрудниками в уборке территории участвовал директор департамента Сергей Полевой. Он отметил важность этой работы.- Мы проводим уборку территории, чтобы после зимы навести порядок, - сказал Сергей Полевой. - Из окон кабинетов хочется видеть ухоженную территорию. Сегодня мы убираем зеленую зону, а в дальнейшем, на территории департамента планируем увеличить количество зеленых насаждений, кустарников, деревьев и цветов.Ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к руководителям предприятий разных форм собственности с предложением навести порядок на территории вокруг предприятий.Сотрудники департамента по управлению ЖКХ уверены, что их инициативу поддержат и работники других предприятий, учреждений, организаций областного центра, сообщает сайт мэрии.