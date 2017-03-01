В Бердянске ямы на дорогах "латает" пенсионерка.
Старушка работает на коммунальном предприятии и засыпает ямы на проезжей части.
В распоряжении женщины только ведро с щебнем и землей, а также лопата.
- Это передовая методика - бабушкин ремонт, - пишут пользователи соцсетей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водителей оригинально предупреждают о яме на дороге.
Читайте также: В Запорожье тротуары и дороги убирают умные веники.
Фото: Сергей Гавриленко
Старушка работает на коммунальном предприятии и засыпает ямы на проезжей части.
В распоряжении женщины только ведро с щебнем и землей, а также лопата.
- Это передовая методика - бабушкин ремонт, - пишут пользователи соцсетей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водителей оригинально предупреждают о яме на дороге.
Читайте также: В Запорожье тротуары и дороги убирают умные веники.
Фото: Сергей Гавриленко
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