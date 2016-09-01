Сегодня, больше 100 студентов Запорожской государственной инженерной академии вышли на уборку в Днепровском районе. Вооружившись граблями, лопатами, метлами, они почистили от мусора и опавшей листвы зеленую зону и пешеходную аллею в парке им. Сагайдачного.Студенческую инициативу поддержало руководство Днепровского района. Председатель районной администрации Константин Онода отметил, что рад стремлению молодежи наводить порядок в родном городе и оказывает им всяческую поддержку. Райадминистрация предоставила необходимый для уборки инвентарь – лопаты, грабли, мусорные пакеты, сообщает сайт мэрии.- Свыше 100 человек пришли сегодня, чтобы убрать мусор в парке им. Сагайдачного. Я благодарен студентам за проявленную инициативу, ведь только совместным трудом мы сможем сделать наш город чище и лучше, - подчеркнул Константин Онода.