Как пояснил директор департамента управления жилищно-коммунальным хозяйством Сергей Полевой, речь идет о тех домах, где нет счетчиков и начисления производятся по норме. Когда существовали паспортисты, эта норма выполнялась. После упразднения института паспортистов, норма была утрачена. Предлагается ее возобновить, чтобы люди не платили за отсутствующих членов семьи: кто-то учится в другом городе, кто-то в командировке и т. д.- Сегодня в стране война, есть много людей, которые ушли воевать — защищать нашу страну. Есть служба в армии, есть длительные командировки, есть учеба, кто-то болеет. У кого есть счетчики, они платят по счетчикам. А кто платит по норме — им важен этот механизм, - пояснил городской голова Владимир Буряк. - Тем более, что все регистрируется на основании документов, которые человек должен предоставить.