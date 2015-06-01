Многократная чемпионка мира, Европы по гиревому спорту Любовь Черепаха вручила первому заместителю председателя Запорожского областного совета Егору Семенкову диплом мецената Третьего Всеукраинского Мемориала по гиревому спорту дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Вооруженных Сил Украины Василия Степановича Петрова, который проходил в начале марта в Запорожье.
Известная спортсменка поблагодарила депутатский корпус облсовета за поддержку турнира, участие в котором смогли принять команды военных формирований и правоохранительных органов.
По словам Любови Черепахи, этот турнир стал самым многочисленным по сравнению с предыдущими мероприятиями, собрав рекордное количество команд и тысячи болельщиков. В частности, было выдано более 60 медалей различного достоинства.
Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил чемпионку и ее помощников за организацию соревнований, за колоссальную работу по пропаганде и распространению спорта в Запорожской области и воспитание спортивного духа среди подрастающего поколения запорожцев.
Как писала "Индустриалка", Кубок имени генерал-полковника Петрова из Запорожья отправился в кабинет министра.
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Известная спортсменка поблагодарила депутатский корпус облсовета за поддержку турнира, участие в котором смогли принять команды военных формирований и правоохранительных органов.
По словам Любови Черепахи, этот турнир стал самым многочисленным по сравнению с предыдущими мероприятиями, собрав рекордное количество команд и тысячи болельщиков. В частности, было выдано более 60 медалей различного достоинства.
Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил чемпионку и ее помощников за организацию соревнований, за колоссальную работу по пропаганде и распространению спорта в Запорожской области и воспитание спортивного духа среди подрастающего поколения запорожцев.
Как писала "Индустриалка", Кубок имени генерал-полковника Петрова из Запорожья отправился в кабинет министра.
Читайте также: Без "Запорожстали" не было бы Мемориала генерала Петрова — Любовь Черепаха
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