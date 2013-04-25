Группа "Антитела" дала двухчасовой концерт во Дворце культуры "Днепроспецсталь" в рамках всеукраинского тура в поддержку нового альбома "Солнце".
"Антитела" пели новые и уже хорошо известные песни, зрители подпевали. Такое ощущение, что им понравились практически все песни на концерте. А под "Танцюй" танцевал весь зал — музыканты сумели "зажечь" публику!
Поклонницы дарили музыкантам цветы, а музыканты раздарили счастливчикам барабанные палочки. Делали совместные селфи. Группа записала фразу, которую прокричали вместе с залом: "Козацькому роду нема переводу (а позже выложили запись в соцсети). Зрители были довольны!
Как рассказал лидер группы Тарас Тополя, "Антитела" с 14 февраля группа путешествует по Украине с концертами.
- Домой не можем добраться уже месяц, жен не видели по несколько недель, - признается Тарас Тополя.
- Ваши ожидания от тура оправдались?
- Оправдываются. Было буквально несколько городов, в том числе прифронтовых, где залы были заполнены наполовину. Но мы понимаем почему, там сложная ситуация. А так, почти везде полные залы, люди поют песни из альбома "Солнце", даже те, на которые нет клипов. И это приятно.
- Возникали нестандартные ситуации?
- На одном из концертов тура мне не донастроили гитару. Вышел, играю первый аккорд и понимаю, что гитара расстроена. А потом понимаю, что и все люди в зале это понимают, а песню остановить уже нельзя. Так и отыграл на расстроенной гитаре целую песню. А в конце был вынужден выкручиваться извиняться.
- В соцсети вы писали, что будете выполнять желания свои поклонников. Выполняете?
- Смотря какие. Очень много девичьих желаний выполнить не можем, ведь у нас есть определенные семейные обязанности. А сфотографироваться с нами и получить после концерта автограф могут все желающие.
- Что еще просят?
- Поцелуй, автограф на груди. А бывают намного откровенные просьбы, о которых не можем сказать.
Но нам больше нравится, когда не просят, а приносят что-то поесть. Просить что-то у мужчины — это неблагодарное дело.
- А приносят поесть или только мечтаете об этом?
- Приносят — торты, пирожки, борщи. В прошлом туре особенно много было тортов, поэтому из тура мы вернулись слегка поправившимися.
- Кроме кулинарных, поклонники дарят необычные подарки?
- Вчера, например, подарили шарики с гелием.
- Скоро 1 апреля. А вы разыгрываете друг друга в этот день? - обратилась "Индустриалка" ко всей группе.
- Однажды оставили на заправке нашего звукорежиссера и уехали без него, правда, это было не 1 апреля, - дружно вспоминают музыканты. - Чаще разыгрываем друг друга на "зеленом" концерте — последнем в туре. Например, приматываем скотчем палочки к барабану или заклеиваем клавиши, насыпаем муку на барабан. Надеемся, что и в этом туре что-то устроим.
- Тарас, как вы отнеслись к тому, что недавно ваша супруга и наша землячка певица Alyosha стала победительницей специальной номинации "Мама года" в проекте "Viva! Самые красивые-2017"?
- То, что моя жена — лучшая мама, это безусловно. Даже если бы ее таковой не признали, я и наши дети это и так знаем.
- Трудно ужиться в одной семье двум творческим личностям?
- Мы живем хорошо, в согласии. С одной стороны, двое творческих личностей - это своя атмосфера. А с другой стороны, мы понимаем, чем занимается каждый из нас, и нам много чего не нужно друг другу объяснять. Единственное, что когда мы долго на гастролях, детям тяжело, они скучают. Но такая уж работа у их родителей!
- Сыновья видят вас чаще по телевизору или живьем?
- Телевизора у нас дома нет лет шесть. А в этом месяце мой старший сын больше видел меня на компьютере. Говорит по телефону, что скучает, спрашивает, когда приеду. Я присылаю фотографии. Младшенький еще не понимает.
- У вас есть любимые места в Запорожье?
- Запорожье для меня родной город. Отсюда моя любимая. Тут часто бывают мои дети у бабушки и дедушки. И, если спросить моего старшего сына Романа, какие города он знает, это Киев и Запорожье.
А любимое место в Запорожье - дом моих и Аленинных родителей. В этот раз, к сожалению, не удается их посетить, потому что у нас очень плотный график. Но я часто бываю в Запорожье, часто мама приезжает в Киев и помогает нам с детьми. Вообще, без бабушек и девушек мы бы не справились.
Фото и видео Всеволода Жуковца
"Антитела" пели новые и уже хорошо известные песни, зрители подпевали. Такое ощущение, что им понравились практически все песни на концерте. А под "Танцюй" танцевал весь зал — музыканты сумели "зажечь" публику!
Поклонницы дарили музыкантам цветы, а музыканты раздарили счастливчикам барабанные палочки. Делали совместные селфи. Группа записала фразу, которую прокричали вместе с залом: "Козацькому роду нема переводу (а позже выложили запись в соцсети). Зрители были довольны!
Как рассказал лидер группы Тарас Тополя, "Антитела" с 14 февраля группа путешествует по Украине с концертами.
- Домой не можем добраться уже месяц, жен не видели по несколько недель, - признается Тарас Тополя.
- Ваши ожидания от тура оправдались?
- Оправдываются. Было буквально несколько городов, в том числе прифронтовых, где залы были заполнены наполовину. Но мы понимаем почему, там сложная ситуация. А так, почти везде полные залы, люди поют песни из альбома "Солнце", даже те, на которые нет клипов. И это приятно.
- Возникали нестандартные ситуации?
- На одном из концертов тура мне не донастроили гитару. Вышел, играю первый аккорд и понимаю, что гитара расстроена. А потом понимаю, что и все люди в зале это понимают, а песню остановить уже нельзя. Так и отыграл на расстроенной гитаре целую песню. А в конце был вынужден выкручиваться извиняться.
- В соцсети вы писали, что будете выполнять желания свои поклонников. Выполняете?
- Смотря какие. Очень много девичьих желаний выполнить не можем, ведь у нас есть определенные семейные обязанности. А сфотографироваться с нами и получить после концерта автограф могут все желающие.
- Что еще просят?
- Поцелуй, автограф на груди. А бывают намного откровенные просьбы, о которых не можем сказать.
Но нам больше нравится, когда не просят, а приносят что-то поесть. Просить что-то у мужчины — это неблагодарное дело.
- А приносят поесть или только мечтаете об этом?
- Приносят — торты, пирожки, борщи. В прошлом туре особенно много было тортов, поэтому из тура мы вернулись слегка поправившимися.
- Кроме кулинарных, поклонники дарят необычные подарки?
- Вчера, например, подарили шарики с гелием.
- Скоро 1 апреля. А вы разыгрываете друг друга в этот день? - обратилась "Индустриалка" ко всей группе.
- Однажды оставили на заправке нашего звукорежиссера и уехали без него, правда, это было не 1 апреля, - дружно вспоминают музыканты. - Чаще разыгрываем друг друга на "зеленом" концерте — последнем в туре. Например, приматываем скотчем палочки к барабану или заклеиваем клавиши, насыпаем муку на барабан. Надеемся, что и в этом туре что-то устроим.
- Тарас, как вы отнеслись к тому, что недавно ваша супруга и наша землячка певица Alyosha стала победительницей специальной номинации "Мама года" в проекте "Viva! Самые красивые-2017"?
- То, что моя жена — лучшая мама, это безусловно. Даже если бы ее таковой не признали, я и наши дети это и так знаем.
- Трудно ужиться в одной семье двум творческим личностям?
- Мы живем хорошо, в согласии. С одной стороны, двое творческих личностей - это своя атмосфера. А с другой стороны, мы понимаем, чем занимается каждый из нас, и нам много чего не нужно друг другу объяснять. Единственное, что когда мы долго на гастролях, детям тяжело, они скучают. Но такая уж работа у их родителей!
- Сыновья видят вас чаще по телевизору или живьем?
- Телевизора у нас дома нет лет шесть. А в этом месяце мой старший сын больше видел меня на компьютере. Говорит по телефону, что скучает, спрашивает, когда приеду. Я присылаю фотографии. Младшенький еще не понимает.
- У вас есть любимые места в Запорожье?
- Запорожье для меня родной город. Отсюда моя любимая. Тут часто бывают мои дети у бабушки и дедушки. И, если спросить моего старшего сына Романа, какие города он знает, это Киев и Запорожье.
А любимое место в Запорожье - дом моих и Аленинных родителей. В этот раз, к сожалению, не удается их посетить, потому что у нас очень плотный график. Но я часто бываю в Запорожье, часто мама приезжает в Киев и помогает нам с детьми. Вообще, без бабушек и девушек мы бы не справились.
Фото и видео Всеволода Жуковца
- Просмотров: 196
Похожие новости