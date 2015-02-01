Маршрут будет следовать сообщением " Арматурный завод - Хлебозавод №5” и проходить по улице Истомина. Стоимость проезда составит 3 гривны.Пока маршрут запустят в тестовом режиме, а после пассажироисследования будет принято окончательное решение о необходимости функционирования данного маршрута.Автобусный маршрут №48 будет следовать по такому направлению: ул. Новостроев – пр. Юбилейный – ул. Героев 93-й бригады – ул. В.Сергиенко – ул. Новгородская – Хортицкое шоссе – ул. Рубана – ул. Дорошенко – ул. Калнышевского – Хортицкое шоссе – ул. Истомина - Днепровское шоссе – ул. Песчаная – ул. С.Синенко – ул. Таганская – Днепровское шоссе — ул. Братская - ул. Рустави - ул. Звенигородская.