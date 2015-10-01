Запорожье стал седьмым городом страны, где открылась официальная региональная лига чемпионата Украины по юмору "Лига смеха".
Первая игра Запорожской лиги смеха пройдет 10 апреля во Дворце культура "Днепроспецсталь".
Но при этом в нашем городе продолжаются и игры Открытой Запорожской лиги КВН (29 марта состоится фестиваль — открытие сезона), она существует восемнадцатый год.
Художественным руководителем главной кавээновской лиги города и Запорожской лиги смеха является известный кавэнщик, участник знаменитой команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" Игорь Литвиненко. Поклонникам юмора впору и запутаться, поэтому Игорь Вячеславович рассказал, в чем отличие и сходство КВН и Лиги смеха и как будут сосуществовать эти два направления юмора в Запорожье.
- В связи с последними политическими и другими событиями КВН в Украине развитие КВН в телевизионном формате остановилось, зато появился свой продукт, выросший из КВН — Лига смеха, и не участвовать в нем мы не могли. Спасибо, что город нас поддержал, - говорит Игорь Литвиненко. - Сейчас существует и телевизионная Лига смеха и региональные, которые готовят будущих лигосмешников к вступлению в телевизоре.
В Лиге смеха у нас все будет, как на телеканале "1+1" - будет телевизионный проект на телеканале tv5, будут тренеры — все люди в юморе известные. Это наши "заиньки" Виктор Иваницкий и Виталий Гончаренко, ведущий телеканала tv5 Андрей Богданович, фронтмены луцкой команды "Замок Любарта" Назар Пащук и Михаил Денисов, участница легендарной запорожской команды "Будильник" Анна Костенко (Селиванова). Должно быть очень круто!
Но мы поняли, что лигу КВН тоже бросать нельзя. На участие в Запорожской лиге смеха было подано пятьдесят шесть заявок, из которых порядка пятнадцати — запорожские, а остальные — иногородние. А учитывая, что в сезон Лиги смеха попадет только двенадцать коллективов, то понятно, что пройдут не все запорожцы. А им нужно где-то играть, совершенствоваться и Открытая Запорожская лига КВН станет для них хорошей тренировочной площадкой.
Фестиваль Запорожской лиги смеха состоится 10 апреля, начало в 18.00. 50-150 грн. Билеты: musin.zp.ua. Т. 701-0-701.
Фото автора
Первая игра Запорожской лиги смеха пройдет 10 апреля во Дворце культура "Днепроспецсталь".
Но при этом в нашем городе продолжаются и игры Открытой Запорожской лиги КВН (29 марта состоится фестиваль — открытие сезона), она существует восемнадцатый год.
Художественным руководителем главной кавээновской лиги города и Запорожской лиги смеха является известный кавэнщик, участник знаменитой команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" Игорь Литвиненко. Поклонникам юмора впору и запутаться, поэтому Игорь Вячеславович рассказал, в чем отличие и сходство КВН и Лиги смеха и как будут сосуществовать эти два направления юмора в Запорожье.
- В связи с последними политическими и другими событиями КВН в Украине развитие КВН в телевизионном формате остановилось, зато появился свой продукт, выросший из КВН — Лига смеха, и не участвовать в нем мы не могли. Спасибо, что город нас поддержал, - говорит Игорь Литвиненко. - Сейчас существует и телевизионная Лига смеха и региональные, которые готовят будущих лигосмешников к вступлению в телевизоре.
В Лиге смеха у нас все будет, как на телеканале "1+1" - будет телевизионный проект на телеканале tv5, будут тренеры — все люди в юморе известные. Это наши "заиньки" Виктор Иваницкий и Виталий Гончаренко, ведущий телеканала tv5 Андрей Богданович, фронтмены луцкой команды "Замок Любарта" Назар Пащук и Михаил Денисов, участница легендарной запорожской команды "Будильник" Анна Костенко (Селиванова). Должно быть очень круто!
Но мы поняли, что лигу КВН тоже бросать нельзя. На участие в Запорожской лиге смеха было подано пятьдесят шесть заявок, из которых порядка пятнадцати — запорожские, а остальные — иногородние. А учитывая, что в сезон Лиги смеха попадет только двенадцать коллективов, то понятно, что пройдут не все запорожцы. А им нужно где-то играть, совершенствоваться и Открытая Запорожская лига КВН станет для них хорошей тренировочной площадкой.
Фестиваль Запорожской лиги смеха состоится 10 апреля, начало в 18.00. 50-150 грн. Билеты: musin.zp.ua. Т. 701-0-701.
Фото автора
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