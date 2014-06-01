В Запорожье задержали военного комиссара одного из районных комиссариатов города, который требовал от мужчины взятку за решение проблемы.
Запорожец потерял паспорт, для восстановления которого ему нужен был военный билет, а чтобы его получить, как известно, необходимо пройти комиссию.
47-летний военком пообещал помочь мужчине с прохождением комиссии, разумеется, не бесплатно. Военный сказал, что за 600 долларов человек может вообще не появляться у врачей, ему просто все поставят. А если денег не будет, то не видать ему ни военного билета, ни паспорта.
Военного комиссара задержали на горячем при получении взятки. У него в кабинете нашли также патроны и печать с изображением российского герба, сообщает управления защиты экономики в Запорожской области ГУ Нацполиции Украины.
Как писала "Индустриалка", в центре Киева расстреляли экс-депутата российской Госдумы.
Читайте также: В Запорожье разыскивают свидетелей ДТП.
Запорожец потерял паспорт, для восстановления которого ему нужен был военный билет, а чтобы его получить, как известно, необходимо пройти комиссию.
47-летний военком пообещал помочь мужчине с прохождением комиссии, разумеется, не бесплатно. Военный сказал, что за 600 долларов человек может вообще не появляться у врачей, ему просто все поставят. А если денег не будет, то не видать ему ни военного билета, ни паспорта.
Военного комиссара задержали на горячем при получении взятки. У него в кабинете нашли также патроны и печать с изображением российского герба, сообщает управления защиты экономики в Запорожской области ГУ Нацполиции Украины.
Как писала "Индустриалка", в центре Киева расстреляли экс-депутата российской Госдумы.
Читайте также: В Запорожье разыскивают свидетелей ДТП.
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