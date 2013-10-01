Соответствующее решение сегодня было поддержано во время заседания исполнительного комитета Запорожского горсовета.Один район будут обслуживать 3-4 машины. Каждая будет оснащена современным оборудованием, которое позволяет быстро и качественно прочищать канализационные трубы, будет оборудована отбойными молотками, чтобы быстро решать аварийные проблемы.