В этом году Запорожье планирует закупить комплектующие и собрать на базе КП "Запорожэлектротранс" четыре трамвая. Об этом сегодня во время заседания исполкома Запорожского горсовета сообщил начальник управления по вопросам транспортного обеспечения Александр Власюк.
По его словам, первый трамвай станет на рельсы уже на майские праздники.
- Один вагон стоит 3 млн 344 тыс. грн. Покупается полностью новая импульсная система управления трамваем, катки используем наши. Закупаем всю систему и вагоны — производства Чехии. Собираем свои трамваи, - сообщил Александр Власюк. - Новый стоит 16-18 млн грн — и днепропетровский, и чешский. Самое главное — тележки и импульсная система управления.
Как сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк, город успешно прошел экспертную оценку в Министерстве финансов и ожидает в рамках участия в программе сотрудничества с Европейским инвестиционным банком взять кредит на обновление городского транспорта.
- Под невысокий процент 1,35% мы можем получить кредит на 30 лет. Мы хотим получить 15 млн евро, чтобы Запорожье закупило новые трамваи, троллейбусы и автобусы, - сообщил мэр. - Первая задача - собирать запорожский трамвай на базе "Запорожэлектротранса". Вторая — с помощью Евроинвестбанка банка обновить общий парк запорожского транспорта.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Запорожье по инициативе городского головы Владимира Буряка стартовала программа "Запорожский трамвай". Уже проведены торги на закупку четырех трамвайных кузовов. Определен победитель, с которым будет заключен договор.
По его словам, первый трамвай станет на рельсы уже на майские праздники.
- Один вагон стоит 3 млн 344 тыс. грн. Покупается полностью новая импульсная система управления трамваем, катки используем наши. Закупаем всю систему и вагоны — производства Чехии. Собираем свои трамваи, - сообщил Александр Власюк. - Новый стоит 16-18 млн грн — и днепропетровский, и чешский. Самое главное — тележки и импульсная система управления.
Как сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк, город успешно прошел экспертную оценку в Министерстве финансов и ожидает в рамках участия в программе сотрудничества с Европейским инвестиционным банком взять кредит на обновление городского транспорта.
- Под невысокий процент 1,35% мы можем получить кредит на 30 лет. Мы хотим получить 15 млн евро, чтобы Запорожье закупило новые трамваи, троллейбусы и автобусы, - сообщил мэр. - Первая задача - собирать запорожский трамвай на базе "Запорожэлектротранса". Вторая — с помощью Евроинвестбанка банка обновить общий парк запорожского транспорта.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Запорожье по инициативе городского головы Владимира Буряка стартовала программа "Запорожский трамвай". Уже проведены торги на закупку четырех трамвайных кузовов. Определен победитель, с которым будет заключен договор.
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